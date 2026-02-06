Ông Trump bác đề nghị của ông Putin gia hạn hiệp ước hạt nhân New START 06/02/2026 05:31

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc gia hạn hiệp ước cắt giảm hạt nhân New START, rằng Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn vũ khí của hiệp ước thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn vào ngày 5-2, với điều kiện Mỹ cũng có động thái tương tự.

Ngày 5-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc gia hạn hiệp ước cắt giảm hạt nhân New START giữa Moscow và Washington, gọi đây là một “thỏa thuận được đàm phán tồi”, theo hãng tin Reuters.

“Thay vì gia hạn New START, chúng ta nên để các chuyên gia hạt nhân của mình xây dựng một hiệp ước mới, tốt hơn, được cải tiến và hiện đại hóa, có thể tồn tại lâu dài trong tương lai” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Không lâu sau bài đăng của ông Trump, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Mỹ có kế hoạch thảo luận một hiệp ước mới với Nga. Bà cũng phủ nhận việc Moscow và Washington đã đạt được bất kỳ thỏa thuận tạm thời nào về việc tuân thủ các điều khoản của hiệp ước New START đã hết hiệu lực.

Hồi tháng 9-2025, ông Putin đã đưa ra một đề xuất mang tính tạm thời, theo đó Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn vũ khí của hiệp ước thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn vào ngày 5-2, với điều kiện Mỹ cũng có động thái tương tự.

Cũng trong ngày 5-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington phản hồi một cách mang tính xây dựng đối với đề xuất của ông Putin.

“Nếu có bất kỳ phản hồi mang tính xây dựng nào, dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiến hành đối thoại” - ông Peskov nói với các phóng viên.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 4-2 cho biết Moscow cho rằng hiệp ước không còn hiệu lực và cả hai bên đều tự do lựa chọn các bước đi tiếp theo.

Bộ này nói Nga sẵn sàng thực hiện “các biện pháp đối phó quân sự - kỹ thuật mang tính quyết đoán nhằm giảm thiểu những mối đe dọa bổ sung tiềm tàng đối với an ninh quốc gia”, nhưng đồng thời vẫn để ngỏ con đường ngoại giao.

New START là hiệp ước cuối cùng trong một loạt các thỏa thuận hạt nhân giữa Moscow và Washington, có lịch sử kéo dài hơn nửa thế kỷ kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Ngoài việc đặt ra các giới hạn về số lượng vũ khí, các hiệp ước này còn bao gồm cơ chế thanh tra mà theo các chuyên gia, đã giúp xây dựng một mức độ tin cậy nhất định giữa hai nước, qua đó góp phần làm cho thế giới an toàn hơn.

Khi hiệp ước hết hạn, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Nga và Mỹ đàm phán một khuôn khổ kế nhiệm, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân hiện ở mức “cao nhất” trong nhiều thập niên.