Hiệp ước hạt nhân New Start hết hạn, Nga ra tuyên bố 05/02/2026 07:17

(PLO)- Hiệp ước New START - thoả thuận hạt nhân duy nhất còn lại giữa Mỹ và Nga - chính thức hết hạn từ ngày 5-2.

Ngày 4-2, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng rằng Hiệp ước New START với Mỹ sẽ chính thức hết hiệu lực vào ngày 5-2 nhưng Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Mỹ về việc gia hạn, theo đài RT.

Bộ này cho biết thêm rằng Nga sẵn sàng đối phó một cách kiên quyết với các mối đe dọa tiềm tàng, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại sau khi thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược cuối cùng còn lại với Mỹ hết hiệu lực.

Hồi tháng 9-2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một đề xuất mang tính tạm thời, theo đó Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn vũ khí của hiệp ước thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn vào ngày 5-2, với điều kiện Mỹ cũng có động thái tương tự.

“Các ý tưởng của chúng tôi đã bị cố tình bỏ ngỏ, không được hồi đáp” - theo Bộ Ngoại giao Nga.

Cờ Nga và cờ Mỹ được treo trên tòa nhà chính của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Ảnh: EPA-EFE

Moscow hiện cho rằng “các bên tham gia Hiệp ước New START không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ hay tuyên bố đối xứng nào”, thông cáo nêu rõ.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow dự định sẽ hành động một cách có trách nhiệm và cân bằng, xây dựng chính sách trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược dựa trên việc phân tích kỹ lưỡng chính sách quân sự của Mỹ cũng như tình hình chung trong lĩnh vực chiến lược.

“Đồng thời, Nga vẫn sẵn sàng tìm kiếm các con đường chính trị và ngoại giao nhằm ổn định toàn diện tình hình chiến lược trên cơ sở đối thoại bình đẳng và cùng có lợi” - bộ này cho biết thêm.

Hiệp ước New START, được ký kết vào năm 2010 và gia hạn vào năm 2021, quy định trần đối với số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai và các bệ phóng, đồng thời thiết lập các cơ chế giám sát đối với kho vũ khí của cả Nga và Mỹ.

Năm 2023, Moscow đã đình chỉ các cơ chế kiểm chứng của hiệp ước, với lý do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những yếu tố thuộc năng lực răn đe hạt nhân của Nga, đồng thời cáo buộc phương Tây có sự can dự tích cực.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4-2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Mỹ sẽ phối hợp với Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác nhằm giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới.

“Chúng tôi sẽ làm việc với Trung Quốc, Nga và bất kỳ quốc gia nào, dù là bạn bè hay là những đối thủ cạnh tranh ở mức độ nào đó, để tìm cách cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân đang tồn tại trên thế giới” - ông Vance nói.