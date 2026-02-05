Đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine lần hai kết thúc ngày làm việc đầu tiên, đạt một kết quả ‘đáng kể’ 05/02/2026 05:42

(PLO)- Đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine lần hai Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên “hiệu quả”.

Ngày 4-2, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine - ông Rustem Umerov nói rằng cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine lần hai tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên, được mô tả là “hiệu quả”, theo hãng tin Reuters.

“Công việc được tiến hành một cách thực chất và hiệu quả, tập trung vào các bước đi cụ thể và những giải pháp thực tiễn” - ông Rustem Umerov, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine và là trưởng đoàn đàm phán của Kiev, viết trên mạng xã hội X.

Theo ông Umerov, sau các cuộc đàm phán ba bên, những nhóm riêng biệt sẽ tiếp tục thảo luận về từng chủ đề cụ thể và nguyên thủ các quốc gia sẽ thường xuyên được thông báo về tiến triển.

Phái đoàn Mỹ (giữa), Nga (phải) và Ukraine (trái) trong cuộc gặp ba bên ở UAE ngày 4-2. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO UKRAINE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4-2 nói rằng một kết quả “đáng kể” của vòng đàm phán mới nhất là đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh.

“Sẽ có thêm một bước tiến quan trọng: chúng tôi kỳ vọng một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh trong tương lai gần. Các tù binh phải được trở về nhà” - ông Zelensky nói sau khi được báo cáo về nội dung các cuộc thảo luận.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng điều then chốt là các cuộc đàm phán phải dẫn tới hòa bình thực sự. Ông kêu gọi các đối tác của Ukraine cần gia tăng sức ép lên Moscow.

“Điều đó phải được cảm nhận ngay lúc này. Người dân Ukraine phải cảm thấy tình hình thực sự đang chuyển động theo hướng hòa bình và chấm dứt chiến tranh, chứ không phải theo hướng Nga tận dụng mọi thứ để tiếp tục các cuộc tấn công” - ông Zelensky nói.

Các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày (4 và 5-2) diễn ra sau khi ông Zelensky cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận đình chiến về năng lượng kéo dài một tuần, mà theo ông có hiệu lực từ ngày 30-1. Nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Nga phóng 71 tên lửa và 450 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine trong đêm 3-2 - đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất trong mùa đông.

Theo ông Zelensky, các đại diện của Ukraine sẽ điều chỉnh lập trường đàm phán để đáp lại các cuộc tấn công đang tiếp diễn.

“Không thể có bất kỳ phần thưởng nào dành cho kẻ tấn công. Nếu có bất kỳ phần thưởng nào cho họ, Nga rốt cuộc sẽ phá vỡ mọi thỏa thuận” - ông Zelensky nói sau cuộc đàm phán tại UAE.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga không có kế hoạch công khai bình luận về kết quả vòng đàm phán đầu tiên ngày 4-2.

Ông Peskov lưu ý rằng “cánh cửa cho một giải pháp hòa bình vẫn để ngỏ”, nhưng Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Ukraine đưa ra những “quyết định phù hợp”.

Phái đoàn Mỹ chưa bình luận về cuộc gặp ngày 4-2. Phía Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner đại diện - hai người đã tham gia vòng đàm phán trước đó vào ngày 23 và 24-1.