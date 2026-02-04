Ông Macron: Châu Âu đang thảo luận chuẩn bị nối lại đối thoại với Nga 04/02/2026 07:07

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng việc châu Âu chuẩn bị nối lại đối thoại với Nga diễn ra "một cách minh bạch" và có sự tham vấn với Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 3-2 cho biết các cuộc thảo luận “ở cấp kỹ thuật” đang được tổ chức ở châu Âu để chuẩn bị cho các cuộc đối thoại trong tương lai với Nga, song lưu ý rằng Paris không nhận thấy thiện chí đàm phán của phía Moscow, theo trang tin Euronews.

Khi được hỏi về khả năng nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đứng đầu Điện Elysee nói: “Việc này đang được chuẩn bị và do đó đang có những cuộc thảo luận diễn ra ở cấp độ kỹ thuật”.

Ông Macron nhấn mạnh rằng việc này đang diễn ra “một cách minh bạch” và có sự tham vấn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song lưu ý rằng “điều quan trọng là người châu Âu cần khôi phục lại các kênh đối thoại riêng của mình”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/Sébastien Bozon

Tuy nhiên, ông Macron không nêu rõ các cuộc thảo luận “ở cấp kỹ thuật” đã bắt đầu khi nào, hay thời hạn mà châu Âu kỳ vọng chính thức nối lại đối thoại với Nga.

Ông Macron đồng thời chỉ trích rằng các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine là “không thể chấp nhận được” và không thể hiện “thiện chí thực sự để đàm phán hoà bình”.

Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022, hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện sự chỉ trích gay gắt và đưa ra nhiều phản ứng cứng rắn nhằm tạo áp lực buộc Moscow phải ngừng tấn công.

Nhưng với một số bước tiến trong đối thoại Nga-Ukraine nhờ nỗ lực trung gian hoà giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một số nhà lãnh đạo lớn ở châu Âu đã bắt đầu nói về khả năng nối lại các kênh đối thoại với Moscow.

Lần gần nhất ông Macron và ông Putin nói chuyện trực tiếp với nhau là hồi tháng 7-2025, khi hai nhà lãnh đạo điện đàm trong gần 2 giờ, thảo luận chủ yếu về tình hình Ukraine và Trung Đông. Đó là liên lạc trực tiếp đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước Pháp và Nga kể từ tháng 2-2022.