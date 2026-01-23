Pháp chặn bắt tàu dầu nghi thuộc 'hạm đội bóng tối' Nga 23/01/2026 08:23

(PLO)- Hải quân Pháp đã chặn giữ một tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” Nga trên Địa Trung Hải, với sự trợ giúp của Anh.

Ngày 22-1, Hải quân Pháp đã chặn giữ một tàu chở dầu của Nga trên Địa Trung Hải, với cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” giúp Nga xuất khẩu dầu giữa các lệnh trừng phạt, theo tờ The Guardian.

“Sáng nay, hải quân Pháp đã lên tàu và khám xét một tàu chở dầu từ Nga, thuộc diện chịu các lệnh trừng phạt quốc tế và bị nghi treo cờ giả” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X hôm 22-1.

“Chiến dịch được tiến hành trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải, với sự hỗ trợ của một số đồng minh của chúng tôi” - ông Macron nói thêm, cho biết con tàu đã bị “chuyển hướng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 22-1 cho biết Anh đã cung cấp hỗ trợ theo dõi và giám sát vụ bắt giữ.

Hải quân Pháp bắt giữ một tàu chở dầu nghi ngờ thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga ngày 22-1. Ảnh: DAILY MAIL

Giới chức hàng hải Pháp phụ trách khu vực Địa Trung Hải cho biết con tàu mang tên Grinch, được phát hiện ở khu vực giữa bờ biển phía nam Tây Ban Nha và bờ biển phía bắc Morocco, thuộc phía tây Địa Trung Hải, sau đó bị chuyển hướng.

“Sau khi lực lượng chức năng lên tàu, việc kiểm tra giấy tờ đã xác nhận những nghi vấn về tính hợp lệ của quốc kỳ mà tàu treo” - Cơ quan Hàng hải Địa Trung Hải cho biết.

Cơ quan này nói thêm rằng con tàu “hiện đang được hải quân quốc gia hộ tống tới một điểm neo đậu để tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo”.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Pháp rằng Paris đã không thông báo cho đại sứ quán Nga về việc chặn giữ con tàu.

“Hiện tại, cùng với các nhà ngoại giao từ tổng lãnh sự quán tại Marseille, chúng tôi đang tìm hiểu xem trong số thuyền viên có công dân Nga hay không để có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết” - đại sứ quán cho biết.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hoan nghênh việc chặn giữ con tàu, nói rằng đây “chính xác là kiểu quyết tâm cần có” để ngăn nguồn thu từ dầu mỏ của Nga tài trợ cho chiến tranh tại Ukraine.

“Các tàu phải bị bắt giữ. Và chẳng phải sẽ công bằng hơn nếu tịch thu và bán số dầu mà chúng chở theo hay sao?” - ông Zelensky viết trên X.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.