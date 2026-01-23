Chiến sự Nga - Ukraine 23-1: Ukraine trải qua ngày khó khăn nhất về năng lượng; Ông Putin tiếp đặc phái viên Mỹ trước thềm cuộc gặp 3 bên 23/01/2026 06:41

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang; Hệ thống năng lượng đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng; Ukraine tấn công quy mô lớn vào cơ sở dầu mỏ và vũ khí Nga; Nga hạ 1.240 binh sĩ Ukraine trong ngày.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

Ukraine trải qua ngày khó khăn nhất đối với hệ thống năng lượng

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 22-1 có 196 cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga, trong đó gần 1/3 số cuộc đụng độ xảy ra ở khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Kể từ đầu ngày, đã có 196 cuộc đụng độ diễn ra. Lực lượng Nga đã thực hiện một tên lửa và 70 cuộc không kích, sử dụng một quả rocket và thả 171 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ đã triển khai 2.862 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành 2.717 cuộc tấn công pháo kích vào các vị trí của quân đội và các khu vực dân cư của Ukraine” - theo tuyên bố của bộ này.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Ngày 22-1, Ukraine đã trải qua “ngày khó khăn nhất đối với hệ thống năng lượng” kể từ khi xung đột bùng phát, tờ Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal.

Những phát biểu của ông Shmyhal được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, khiến các trung tâm đô thị lớn thiếu điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.

“Hôm nay ở Ukraine là ngày khó khăn nhất đối với hệ thống năng lượng kể từ sự cố mất điện hồi tháng 11-2022” - ông Shmyhal viết trên Telegram.

Ông nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại thiết bị phát điện, phá vỡ mạng lưới phân phối và máy biến áp, buộc phải liên tục ngừng hoạt động khẩn cấp.

“Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Tình hình khó khăn nhất là ở TP Kiev, tỉnh Kiev và tỉnh Dnipropetrovsk” - ông Shmyhal cho hay.

Hệ thống năng lượng của Kiev vẫn đang chao đảo sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào ngày 9 và 20-1. Giữa hai cuộc tấn công lớn đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng vào ngày 14-1.

Ông Shmyhal cho biết những nỗ lực sửa chữa các cơ sở bị hư hại ở thủ đô đang gặp khó khăn do thực tế chiến tranh. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine lưu ý rằng trong khi các đội sửa chữa làm việc suốt đêm để khôi phục điện cho các gia đình bị ảnh hưởng, Kiev đã phải hứng chịu 2.000 cảnh báo trên không.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, chính quyền địa phương cho biết các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga vào tỉnh này trong ngày 22-1 đã làm ít nhất 19 người bị thương.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Nga ngày 22-1 đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng do quân đội Ukraine sử dụng và các khu vực triển khai của Ukraine tại 142 địa điểm, theo hãng thông tấn TASS.

Ukraine tấn công quy mô lớn vào cơ sở dầu mỏ và vũ khí Nga

Ngày 22-1, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng các đòn tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây thiệt hại cho các cơ sở dầu mỏ và vũ khí của Nga trong loạt cuộc tấn công quy mô lớn đêm 21, rạng sáng 22-1.

Các mục tiêu bị tấn công gồm: cảng dầu Tamanneftegaz của Nga; một số trạm radar tại bán đảo Crimea; một cơ sở lưu trữ UAV ở khu vực tỉnh Kherson; cùng một sở chỉ huy và điểm quan sát của quân đội Nga tại tỉnh Donetsk.

Theo Bộ Tổng tham mưu, UAV đã đánh trúng trực tiếp cảng dầu, gây ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

Một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent rằng chính các UAV do đơn vị tác chiến đặc biệt Alpha của SBU vận hành đã tấn công cảng dầu Tamanneftegaz. Theo nguồn tin này, đòn tấn công đã làm hư hại các đường ống công nghệ tại các cầu cảng của tổ hợp, cũng như nhiều bồn chứa dầu. Hư hỏng tại các van khóa khiến sản phẩm dầu mỏ rò rỉ rồi bốc cháy, đám cháy bao phủ diện tích khoảng 7.000 m².

Nguồn tin ước tính thiệt hại ban đầu vào khoảng 50 triệu USD, đồng thời cho biết khu bồn chứa của cảng, dùng để lưu trữ sản phẩm dầu mỏ và khí hóa lỏng, có dung tích vượt quá 1 triệu m³.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Nga hạ 1.240 binh sĩ Ukraine trong ngày

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.240 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua, TASS đưa tin.

Bộ này nói rằng Ukraine đã mất khoảng 140 binh sĩ và 2 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc Nga, khoảng 200 binh sĩ và 5 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Tây và hơn 145 binh sĩ, 1 xe tăng và 1 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng chịu tổn thất hơn 445 binh sĩ, 2 xe tăng và 2 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga, khoảng 250 binh sĩ, 2 xe bọc thép chở quân và 4 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và hơn 60 binh sĩ, 2 trạm gây nhiễu và 1 radar trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Cũng theo bộ này, ngày qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 224 UAV và 9 quả bom thông minh của Ukraine.

Theo trung tâm ứng phó khẩn cấp tỉnh Belgorod (Nga), quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào Belgorod của Nga trong ngày 22-1, sử dụng khoảng 50 UAV và bắn hơn 30 quả đạn.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Putin tiếp đặc phái viên Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tiếp phái đoàn Mỹ tại thủ đô Moscow ngày 22-1. Ảnh: KREMLIN

Ngày 22-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người đang có mặt tại Moscow để thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine, theo đài RT.

Đi cùng ông Witkoff có con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner và Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Mua sắm Liên bang Mỹ Josh Gruenbaum.

Các bên chưa công bố nội dung cuộc thảo luận.

Ông Witkoff lần đầu công bố cuộc gặp với Tổng thống Putin hôm 21-1, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thuỵ Sĩ). Ông Witkoff cho biết cuộc gặp diễn ra theo đề nghị từ phía Nga, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đạt được “tiến triển lớn” trong những tuần gần đây, dù các tranh chấp lãnh thổ vẫn là điểm nghẽn then chốt.

Cuộc gặp diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Zelensky công bố về cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24-1.