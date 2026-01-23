Ông Zelensky gặp ông Trump, phát biểu gay gắt tại Davos 23/01/2026 05:32

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ) sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề sự kiện.

Ngày 22-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã dùng bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ) để đưa ra lời cảnh báo gay gắt gửi tới châu Âu, theo tờ Kyiv Independent.

“Chỉ mới năm ngoái, ngay tại Davos, tôi đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc nói rằng châu Âu cần biết cách tự bảo vệ. Một năm đã trôi qua và không có gì thay đổi. Tôi buộc phải lặp lại những lời đó một lần nữa” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả một vòng lặp trong đó các nhà lãnh đạo châu Âu liên tục thừa nhận các mối nguy hiểm, nhưng lại không xây dựng được năng lực răn đe.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ) ngày 22-1. Ảnh: AFP

“Nếu châu Âu không được nhìn nhận là một lực lượng toàn cầu, nếu hành động của châu Âu không khiến các tác nhân xấu phải e dè, thì châu Âu sẽ luôn ở thế chạy theo các mối nguy và các cuộc tấn công mới” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky cảnh báo rằng sự do dự của châu Âu kéo theo những hệ quả vượt xa Ukraine. Ông dẫn Iran làm ví dụ cho thấy các phản ứng chậm chạp và thận trọng gửi đi những tín hiệu nguy hiểm.

“Tại châu Âu, ai cần thông điệp đó trở thành hiện thực? Vậy mà châu Âu thậm chí còn chưa thử xây dựng phản ứng của riêng mình” - tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cũng cảnh báo uy tín của châu Âu với tư cách một chủ thể toàn cầu đang bị xói mòn, nói rằng Nga vẫn tiếp tục sản xuất các loại tên lửa dùng để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, phơi bày những giới hạn của các biện pháp gây sức ép hiện nay.

“Năm ngoái, phần lớn thời gian được dành để thảo luận về vũ khí tầm xa cho Ukraine, và mọi người đều nói giải pháp đã ở trong tầm tay. Giờ thì không còn ai nói đến điều đó nữa. Hôm nay họ nhắm vào Ukraine. Ngày mai, đó có thể là bất kỳ quốc gia NATO nào” - vị tổng thống nói thêm.

Tổng thống Zelensky phát biểu không lâu sau khi có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề diễn đàn, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai người trong năm nay.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ) ngày 22-1. Ảnh: X

Sau các cuộc trao đổi, ông Zelensky cho biết một cuộc họp ba bên kéo dài hai ngày, với sự tham gia của Ukraine, Mỹ và Nga, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 23-1 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Phía Ukraine tham gia đàm phán sẽ có các quan chức cấp cao, trong đó có Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov.

Cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump cùng phái đoàn hai nước kéo dài khoảng một giờ, sau đó có một cuộc trao đổi riêng giữa hai nhà lãnh đạo.

Sau khi cuộc gặp kết thúc, ông Zelensky gọi các cuộc trao đổi này là “quan trọng”, cho biết ông đã nêu vấn đề tăng cường năng lực phòng không trong bối cảnh Nga liên tục tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng.

“Các nhóm của chúng tôi làm việc gần như mỗi ngày. Những văn kiện nhằm chấm dứt cuộc chiến này gần như đã sẵn sàng. Ukraine hành động với sự trung thực và quyết tâm. Nga cũng phải bị buộc chấm dứt hành động tấn công này” - theo ông Zelensky.

Nga và Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.