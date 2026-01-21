Chiến sự Nga-Ukraine 21-1: Nga sử dụng chiến thuật mới tấn công Ukraine? 21/01/2026 09:04

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ông Zelensky nói Nga sử dụng ‘chiến thuật mới’ tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine; Moscow tuyên bố tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự Kiev.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ông Zelensky: Nga sử dụng ‘chiến thuật mới’ tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine

Ngày 20-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã áp dụng các "chiến thuật mới" trong đợt không kích quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine hôm 20-1.

Ông cho biết Kiev sẽ thông báo chi tiết cho các đồng minh, bao gồm Mỹ, về diễn biến này, tờ The Kyiv Indepenedent đưa tin.

Cuộc tập kích trong đêm đã nhắm vào các trạm biến áp phục vụ các nhà máy điện hạt nhân, gây ra tình trạng mất điện, nước và sưởi ấm trên diện rộng, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

"Tư lệnh Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã báo cáo về việc sử dụng các hệ thống phòng không để bắn hạ tên lửa Nga, cũng như những phát hiện ban đầu về chiến thuật cập nhật của đối phương" - Tổng thống Zelensky cho biết.

"Tôi đã chỉ đạo quân đội liên hệ ngay lập tức với các đối tác - trước hết là Mỹ - để thông báo chi tiết cho họ về sự thay đổi trong chiến thuật tấn công của Nga và việc nhắm mục tiêu cụ thể vào cơ sở hạ tầng năng lượng" - ông Zelensky nói.

Mặc dù ông Zelensky không giải thích chi tiết "chiến thuật mới" này là gì, nhưng trong số 33 tên lửa mà Ukraine cho là đã được Nga phóng đi trong đợt tấn công, có sự xuất hiện của tên lửa hành trình chống hạm siêu vượt âm Zircon - loại vũ khí hiếm khi được sử dụng.

Về mặt kỹ thuật, Zircon là loại tên lửa hành trình được trang bị động cơ phản lực tĩnh siêu âm, giúp tạo ra lực đẩy siêu vượt âm cần thiết.

Năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố đây sẽ là "tên lửa siêu vượt âm có khả năng tăng tốc lên khoảng Mach 9" (gấp 9 lần tốc độ âm thanh) và có tầm bắn "hơn 1.000 km".

Ông Putin khi đó đã tuyên bố mạnh mẽ rằng loại vũ khí này là "bất khả chiến bại". Tuy nhiên, do tần suất sử dụng hạn chế trên chiến trường, các thông tin xác thực về năng lực của loại tên lửa này vẫn còn ít ỏi.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Kiev đã loại 1.130 binh sĩ Moscow khỏi chiến trường trong ngày 20-1.

Tình hình Nhà máy Điện hạt nhân Chornobyl

Ngày 20-1, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo Nhà máy Điện hạt nhân Chornobyl (tỉnh Kiev) đã khôi phục được nguồn điện lưới sau sự cố mất điện tạm thời do đợt không kích của Nga gây ra.

Theo Bộ này, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV rạng sáng 20-1 đã nhắm vào những trung tâm năng lượng cung cấp điện cho Vùng Cấm Chornobyl. Tuy nhiên, hiện toàn bộ các cơ sở tại nhà máy đều đã được cấp điện trở lại và đang vận hành bình thường.

Bộ Năng lượng Ukraine khẳng định mức phóng xạ tại nhà máy và trên toàn Vùng Cấm Chornobyl vẫn nằm trong giới hạn an toàn cho phép.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đợt tấn công mới nhất đã tạm thời làm gián đoạn hoạt động của một số trạm biến áp quan trọng đối với an toàn hạt nhân, trong đó có Chornobyl.

Bộ Năng lượng Ukraine cảnh báo các cuộc tấn công gây nguy cơ mất điện tại Chornobyl là hành vi vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc an toàn hạt nhân và có thể gây tác động vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

IAEA hiện đang theo dõi sát tình hình để đánh giá nguy cơ đối với an toàn hạt nhân.

Nga tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự Ukraine

Trong bảng cập nhật tình hình chiến sự ngày 20-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một đợt tấn công chính xác quy mô lớn trong đêm nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng và giao thông của Ukraine.

Theo Moscow, đợt tấn công được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công mà Nga cáo buộc Kiev đã tiến hành nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Moscow đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ mặt đất, trên không cùng với các thiết bị bay không người lái tấn công.

Các mục tiêu bị nhắm tới gồm các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp- quân sự Ukraine, hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ hoạt động của quân đội Ukraine, các kho đạn dược cũng như xưởng sản xuất UAV tầm xa.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cũng theo số liệu do phía Nga công bố, trong ngày qua, lực lượng Ukraine đã tổn thất khoảng 1.240 binh sĩ trên toàn bộ các hướng giao tranh.

. Cụ thể, Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Bắc gây thiệt hại hơn 185 quân Ukraine, phá hủy hai xe chiến đấu bọc thép tại khu vực Sumy và Kharkiv.

. Nhóm tác chiến phía Tây được cho là khiến khoảng 200 binh sĩ Ukraine thương vong, phá hủy hai xe tăng và một số phương tiện quân sự tại các khu vực thuộc Donetsk và Kharkiv.

. Nhóm tác chiến phía Nam gây hơn 145 thương vong cho phía Ukraine tại các điểm nóng quanh Slavyansk, Konstantinovka và các khu vực lân cận.

Theo báo cáo, thiệt hại lớn nhất trong ngày được ghi nhận tại khu vực do Nhóm tác chiến Trung tâm phụ trách, với hơn 425 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến. Nga cho biết đã phá hủy một xe tăng Leopard do Đức sản xuất cùng năm xe bọc thép khác tại Donetsk và khu vực giáp ranh Dnepropetrovsk.

. Trong khi đó, Nhóm tác chiến phía Đông được cho là gây hơn 230 thương vong, còn Nhóm tác chiến Dnepr khiến khoảng 55 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Ngoài tổn thất về nhân lực, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều khí tài của Ukraine, trong đó có các hệ thống pháo tự hành Paladin 155mm do Mỹ sản xuất, xe bọc thép Stryker, các trạm radar phản pháo AN/TPQ-50, trạm tác chiến điện tử,...

Nga cũng cho biết lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh đã tấn công các sở chỉ huy và khu vực triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lực lượng nước ngoài tại 158 địa điểm trong ngày qua.

Về phòng không, Moscow tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy 254 UAV cánh cố định của Ukraine, cùng 5 rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 4 bom dẫn đường.