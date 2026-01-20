Chiến sự Nga - Ukraine 20-1: Ác liệt chiến trường; Nga tuyên bố kiểm soát thêm đất ở Zaporizhzhia và Donetsk 20/01/2026 07:17

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang; Ác liệt ở Donetsk, giằng co ở Zaporizhzhia; Ông Zelensky bổ nhiệm phó tư lệnh Không quân; Ông Lukashenko cho rằng không ai giúp Ukraine hậu xung đột ngoại trừ Nga và Belarus.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

Ác liệt ở Donetsk, giằng co ở Zaporizhzhia

. Ngày 19-1, Tổng tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi nói rằng các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn theo hướng TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo tờ Kyiv Independent.

Theo ông Syrskyi, khoảng 50 cuộc đụng độ đang diễn ra mỗi ngày trong khu vực khi quân Nga cố gắng gia tăng áp lực lên các vị trí của Ukraine ở Pokrovsk và TP Myrnohrad lân cận.

“Họ đang điều động lực lượng dự bị đến Pokrovsk, tìm cơ hội để chọc thủng phòng tuyến của chúng ta bằng cả những cuộc tấn công quy mô lớn lẻ tẻ và những cuộc tiến công bí mật của các nhóm bộ binh nhỏ” - ông Syrskyi nói.

Lữ đoàn cơ giới số 53 của Ukraine. Ảnh: X

. Cùng ngày, ông Viktor Tregubov, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Lực lượng Liên hợp Ukraine, nói với hãng Suspilne rằng quân đội Nga đang cố gắng bao vây một phần TP Lyman (tỉnh Donetsk) từ nhiều hướng, tập trung lực lượng đáng kể trong khu vực.

“Có rất nhiều binh lính Nga ở nhiều mặt trận khác nhau, và họ đang tích cực tìm cách chiếm Lyman theo hình bán nguyệt” - ông Tregubov nói.

“Đây là một trong những hướng tấn công chính của Nga hiện nay, vì vậy họ đang dồn rất nhiều lực lượng về hướng Lyman” - vị quan chức nói thêm.

. Trả lời phỏng vấn của Kyiv Independent ngày 19-1, ông Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến dịch phía Nam Ukraine, nói rằng quân đội Nga không thể giành được chỗ đứng tại thị trấn Huliapole (tỉnh Zaporizhzhia).

“Đối phương không thể phản công và giành được chỗ đứng ở Huliaipole, vì vậy các đơn vị công binh của họ đã nhận được một số lượng lớn mìn chống bộ binh và chống tăng TM-72 để gài mìn khắp các con đường, phố xá và sân trong” - ông Voloshyn nói.

Theo người phát ngôn, tình hình ở hướng Huliaipole vẫn căng thẳng trong nhiều tuần, với hàng chục vụ đụng độ mỗi ngày trong thành phố và các khu dân cư xung quanh.

. Cũng trong ngày 19-1, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine - ông Artem Nekrasov nói rằng Nga đã phát động các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở “một số khu vực” trong đêm, khiến 5 khu vực bị mất điện.

Theo ông Nekrasov, các khu vực này bao gồm các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkiv ở phía bắc, cũng như tỉnh Odessa ở phía nam và tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung.

Ông Nekrasov cho biết tình hình năng lượng của Ukraine vẫn “khó khăn” do Nga tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C và các biện pháp hạn chế vẫn được áp dụng trên toàn quốc.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Zelensky bổ nhiệm phó tư lệnh Không quân

Ngày 19-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bổ nhiệm ông Pavlo Yelizarov làm phó tư lệnh mới của Không quân Ukraine, theo Kyiv Independent.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng bổ nhiệm và bãi nhiệm mới trong quân đội và chính phủ Ukraine vào đầu năm 2026.

Tổng thống Zelensky cho biết vai trò mới của ông Yelizarov là một phần trong kế hoạch tăng cường chiến lược phòng không của Ukraine.

“Không quân sẽ có một cách tiếp cận mới trong việc sử dụng các hệ thống phòng không - liên quan các nhóm hỏa lực cơ động, máy bay không người lái (UAV) đánh chặn và các phương tiện phòng không 'nhỏ' khác” - ông Zelensky nói khi bổ nhiệm ông Yelizarov làm phó tư lệnh.

Lực lượng Nga đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi bờ sông Dnieper

Ngày 19-1, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hai cộng đồng dân cư ở Zaporizhzhia và Donetsk trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.305 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã tấn công các địa điểm phóng UAV tầm xa, các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 152 địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 122 UAV và 12 quả bom thông minh của Ukraine.

Lực lượng Nga đã đẩy lùi các đội hình vũ trang Ukraine khỏi hữu ngạn sông Dnieper (tỉnh Kherson), ngăn chặn mọi hoạt động cơ động của họ, TASS ngày 19-1 dẫn lời chỉ huy một trung đội súng máy mang mật danh Granit thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ Độc lập 205 của Cụm tác chiến Dnepr của Nga.

“Chúng tôi đang đẩy lùi đối phương ra khỏi bờ sông và không cho phép họ tiến vào” - vị chỉ huy nói.

Ông cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đang cố gắng giữ vững các vị trí của mình ở rìa bên phải sông Dnieper và bí mật nã pháo vào bờ trái tỉnh Kherson trong khi tránh bất kỳ cuộc đụng độ vũ trang nào.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Lukashenko: Không ai giúp Ukraine hậu xung đột ngoại trừ Nga và Belarus

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Ngày 19-1, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko nói rằng, trong thời kỳ hậu chiến, chỉ có Nga và Belarus mới có quyền lợi chính đáng trong tương lai của Ukraine, theo TASS.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tỉnh trưởng tỉnh Kirov (Nga) - ông Alexander Sokolov, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh rằng việc giải quyết xung đột đang ở trong tầm tay.

Ông Lukashenko kêu gọi người Ukraine nhận ra rằng vấn đề không đơn thuần là chuyện giành giật lãnh thổ.

“Người dân sẽ tự quyết định họ cần sống ở đâu. Bản thân lãnh thổ không quyết định điều gì cả. Ukraine cần hiểu điều này” - ông Tổng thống Belarus nói.

Ông Lukashenko cũng cảnh báo Ukraine rằng sau khi xung đột với Nga kết thúc, các đối tác quốc tế hiện nay khó có khả năng tiếp tục hỗ trợ.

“Ngoài chúng tôi ra, sẽ không ai giúp đỡ Ukraine trong giai đoạn hậu chiến” - ông Lukashenko nói, dự đoán rằng Mỹ “sẽ chuyển trọng tâm sang Iran, Yemen hoặc Đài Loan và hoàn toàn bỏ mặc Ukraine”.