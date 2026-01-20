Trực tiếp: Lễ Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 20/01/2026 08:00

(PLO)- Sáng 20-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Lễ Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại phiên trù bị ngày 19-1, Đại hội XIV đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội diễn ra từ ngày 19-1 đến 25-1 với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Chủ đề của đại hội lần này: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.