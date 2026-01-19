Từ 1-3, Thanh tra Bộ Công an có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực hàng không 19/01/2026 13:40

(PLO)- Từ 1-3, Thanh tra Bộ Công an chính thức được trao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, song song với Thanh tra Cục Hàng không.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2026 sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Điểm mới của nghị định là bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Thanh tra Bộ Công an. Việc này được thực hiện song song với chức năng của Thanh tra Cục Hàng không, trong bối cảnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không đã được chuyển từ Bộ Xây dựng sang Bộ Công an.

Theo quy định mới, Thanh tra viên Thanh tra Bộ Công an và Thanh tra Hàng không, trong thời hạn thanh tra, có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 10 triệu đồng. Đồng thời, được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá hai lần mức tiền phạt trên.

Hiện lĩnh vực an ninh hàng không đã được chuyển giao cho Bộ Công an. Ảnh: V.LONG

Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Hàng không Việt Nam, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an cấp tỉnh, trong thời hạn thanh tra, có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 50 triệu đồng. Các chủ thể này được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chánh Thanh tra Hàng không Việt Nam; Chánh Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Chánh Thanh tra Công an cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 80 triệu đồng. Đồng thời, được tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Chánh Thanh tra Bộ Công an và Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Công an thành lập, trong thời hạn thanh tra, có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 100 triệu đồng.

Các thẩm quyền khác gồm tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đối với Cục trưởng Cục Hàng không, thẩm quyền xử phạt vẫn được giữ nguyên. Cục trưởng có quyền xử phạt vi phạm hành chính đến 100 triệu đồng và các thẩm quyền tương tự như Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Ngoài ra, Nghị định 17/2026 cũng sửa đổi theo hướng điều chỉnh hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả thuộc thẩm quyền của Cảng vụ hàng không, Chủ tịch UBND và lực lượng Công an nhân dân, trong đó có công an xã.

Nghị định trên có hiệu lực từ 1-3.