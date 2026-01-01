Công an TP Cần Thơ tiếp nhận, phong cấp bậc hàm cho lực lượng an ninh hàng không 01/01/2026 19:31

Chiều 1-1, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định tiếp nhận và phong cấp bậc hàm cho lực lượng an ninh hàng không được tuyển vào Công an nhân dân thuộc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) về Bộ Công an là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không và nền kinh tế quốc gia.

Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tá Phạm Quốc Anh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết đơn vị sẽ sớm ổn định tổ chức, tư tưởng, tham mưu ban hành các chương trình, quy trình bảo đảm an ninh hàng không.

Từ ngày 1-3-2025, Công an TP Cần Thơ thành lập Đội An ninh hàng không, bố trí 10 cán bộ công an chính quy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh hàng không tại Trạm Công an cửa khẩu sân bay Cần Thơ; đồng thời tiếp nhận 5 cán bộ biệt phái từ Cục Hàng không Việt Nam về công tác tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Theo Đại tá Trần Hoàng Độ, sau thời gian tiếp nhận, lực lượng an ninh hàng không của Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào nền nếp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, bảo đảm an toàn cho hạ tầng hàng không và các chuyến bay.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã quyết định tuyển chọn 40 nhân viên an ninh hàng không đang công tác tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vào lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm từ Hạ sĩ đến Thiếu tá. Đồng thời, điều động 28 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tăng cường cho lực lượng an ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Đại tá Trần Hoàng Độ trao quyết định tiếp nhận và phong cấp bậc hàm cho lực lượng an ninh hàng không được tuyển vào Công an nhân dân

Đại tá Trần Hoàng Độ trao quyết định điều động các cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động tăng cường cho cho lực lượng an ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Cán bộ thuộc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh thực hiện công tác kiểm tra an ninh, hành lý tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ yêu cầu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đội An ninh hàng không tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Thượng tá Phạm Quốc Anh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết ngay sau lễ, đơn vị sẽ sớm ổn định tổ chức, tư tưởng, tham mưu ban hành các chương trình, quy trình bảo đảm an ninh hàng không và thực hiện nghiêm điều lệnh, kỷ luật Công an nhân dân.