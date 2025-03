Giám đốc Công an TP Cần Thơ đi kiểm tra thực hiện những nhiệm vụ vừa tiếp nhận 03/03/2025 13:23

(PLO)- Qua kiểm tra thực tế, Công an TP Cần Thơ đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ vừa tiếp nhận, đảm bảo sự vận hành thông suốt và nhận được đánh giá cao của người dân, du khách.

Sáng 3-3, Công an TP Cần Thơ đã đi kiểm tra và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước vừa tiếp nhận.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Từ 0 giờ ngày 1-3, Công an TP Cần Thơ chính thức tiếp nhận và thực hiện năm nhiệm vụ quản lý nhà nước. Cụ thể, bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; quản lý lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp; quản lý cai nghiện ma túy và công tác quản lý sau cai nghiện.

Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP Cần Thơ.

Trong những ngày đầu tiếp nhận nhiệm vụ các cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ liên tục, làm đêm, không nghỉ kể cả thứ bảy, chủ nhật để công việc công bị gián đoạn, tạo thuận tiện nhất cho người dân.

Ngay trong ngày đầu thực hiện mô hình mới, Ban Giám đốc Công an TP đã quán triệt tinh thần khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp nhân sự, rà soát, tập hợp hồ sơ và tài liệu theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an.

Đồng thời, đơn vị cũng đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để triển khai các nhiệm vụ mới đúng tiến độ, không làm gián đoạn chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ kiểm tra công tác cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của đơn vị tại trụ sở Sở GTVT.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, hỏi thăm một số người dân đến làm thủ tục tại trụ sở Công an quận Bình Thủy.

Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trực tiếp kiểm tra công tác cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Tại đây, ông yêu cầu cán bộ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo quy trình chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.

Trong buổi kiểm tra, Giám đốc Công an TP đã hỏi thăm một số người dân đến làm thủ tục. Chị NTT, người đang hoàn tất hồ sơ lý lịch tư pháp để kết hôn với người nước ngoài, bày tỏ sự hài lòng khi được hướng dẫn tận tình, cụ thể.

Tiếp tục kiểm tra công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cũng lắng nghe ý kiến của hành khách về quá trình làm thủ tục tại sân bay.

Một du khách nước ngoài cho biết gia đình anh đang trên đường đến Phú Quốc và hoàn toàn hài lòng với sự thuận tiện, nhanh chóng trong quy trình làm thủ tục.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận kiểm tra công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận hỏi thăm du khách nước ngoài sau khi làm thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.

Khu vực kiểm tra an ninh, hành lý tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.

Qua kiểm tra thực tế, Công an TP Cần Thơ đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ vừa tiếp nhận, đảm bảo sự vận hành thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Người dân trong và ngoài nước đều đánh giá cao cách bố trí, sắp xếp của lực lượng chức năng, cũng như tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh để vận hành bộ máy mới theo hướng hiệu lực, hiệu quả, thời gian tới, Công an TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ trương được thực hiện trên tinh thần chủ động, tận dụng sự quản lý thống nhất, liên thông và đồng bộ dữ liệu, đẩy mạnh số hóa và cắt giảm thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Trung ương.