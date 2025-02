Công an TP Cần Thơ giải thể công an huyện, điều động 52 cán bộ 28/02/2025 12:43

(PLO)- Công an TP Cần Thơ đã công bố quyết định giải thể công an huyện, quận và điều động 52 cán bộ đảm nhận các vị trí công tác mới.

Ngày 28-2, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về công tác chính sách và cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an TP Cần Thơ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ. Theo đó, ông Hà Bảo Huy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, biệt phái công khai tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá; ông Nguyễn Văn Trang, Trưởng Phòng CSGT được thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ.

Dịp này, Công an TP Cần Thơ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện, quận và các tổ chức trực thuộc. Đồng thời, điều động 52 cán bộ đảm nhận các vị trí công tác mới, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp phòng và cấp quận, huyện gồm:

Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an quận Ninh Kiều được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cần Thơ.

Thượng tá Phạm Quốc Anh, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quyết định điều động cho các cán bộ.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quyết định và hoa chúc mừng các cán bộ được điều động.

Thượng tá Lưu Hoàng Bình, Phó Trưởng Công an quận Cái Răng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Thượng tá Lý Văn Phong, Trưởng Công an quận Bình Thủy, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tá Lê Thái Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Thượng tá Hồ Việt Khởi, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường…

Bên cạnh đó, 13 cán bộ lãnh đạo các phòng và công an cấp huyện được giải quyết nghỉ hưu theo chế độ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị sau sắp xếp phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày 1-3, không được để công việc bị gián đoạn, quá hạn. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ ghi nhận, biểu dương những thành tích đóng góp rất lớn của các cán bộ xin nghỉ hưu trước hạn tuổi thời gian qua.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ đánh giá các cán bộ lãnh đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong gian qua, góp phần rất lớn vào thành tích chung của công an thành phố.

Khi Bộ Công an triển khai thực hiện Đề án không tổ chức công an cấp huyện, các cán bộ lãnh đạo đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ trước tuổi để Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo công an thành phố thuận lợi trong việc bố trí cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, đề nghị các cán bộ khi nghỉ hưu tiếp tục thể hiện tốt bản lĩnh, vai trò tiên phong, gương mẫu của người chiến sĩ Công an nhân dân; tiếp tục đóng góp, hỗ trợ lực lượng công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh với chủ trương của Bộ là vừa chạy vừa xếp hàng nên thời gian rất gấp; thời gian tới rất nhiều việc phải làm, nhiều việc khó, chưa có tiền lệ; nhưng phải làm trên tinh thần khẩn trương, liên tục và đúng quy định; vừa làm vừa nghiên cứu.

Do đó, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đề nghị lãnh đạo công an đơn vị, địa phương bố trí lại theo Đề án số 25 trong chiều 28-2, phải triển khai xong quyết định cho cán bộ từ cấp đội trở xuống; nghiêm cấm không được tổ chức ăn nhậu chia tay.

Sau khi triển khai xong quyết định, phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày 1-3, không để công việc bị gián đoạn, quá hạn, nhất là trong lĩnh vực điều tra.

Cùng với đó, tiến hành bàn giao hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị phương tiện công tác theo đúng thời gian, kế hoạch của Giám đốc Công an đã hướng dẫn, chỉ đạo; không được để mất, thất lạc hồ sơ, tài sản... đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như tiếp nhận ngay và đi vào thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao…