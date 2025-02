Công an TP Cần Thơ tiếp nhận thêm 5 nhiệm vụ mới, cam kết đảm bảo phục vụ Nhân dân tốt nhất 25/02/2025 16:12

Theo kế hoạch, từ ngày 1-3-2025, Công an TP Cần Thơ chính thức tiếp nhận các nhiệm vụ quản lý nhà nước gồm:

1. Quản lý cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy: Nhiệm vụ này được chuyển giao từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với cơ sở cai nghiện ma túy thành phố có trụ sở tại Ngã Bảy, Hậu Giang, theo sự thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an, cơ sở này sẽ do Công an tỉnh Hậu Giang tiếp nhận và quản lý.

2. Bảo đảm an ninh hàng không: Công an TP Cần Thơ tiếp nhận nhiệm vụ từ Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Phương án tiếp nhận, chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể đã được các bên liên quan thống nhất.

3. An toàn, an ninh thông tin mạng: Công an TP phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, xác định khối lượng công việc và tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về an toàn an ninh thông tin mạng. Các trang thiết bị, cơ sở vật chất liên quan cũng được bàn giao để đảm bảo công tác vận hành hiệu quả.

4. Sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX): Nhiệm vụ này được chuyển giao từ Sở Giao thông Vận tải, do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đảm nhận.

5. Quản lý lý lịch tư pháp: Công an TP tiếp nhận công tác này từ Sở Tư pháp, bao gồm xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

Đảm bảo chuyển giao liên tục

Để việc tiếp nhận đảm bảo kịp thời, liên tục, Công an TP Cần Thơ đã chủ động lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan và tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP, Công an TP Cần Thơ đã chủ động triển khai kế hoạch tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi bàn giao, đảm bảo phục vụ Nhân dân tốt nhất.

Đặc biệt, đối với nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX, Công an TP phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để đảm bảo tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu và cơ sở vật chất đúng quy trình, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ và cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Công an TP Cần Thơ đang triển khai kế hoạch tiếp nhận 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Công an TP dự kiến phân công phân Phòng CSGT sẽ thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức sát hạch, cấp GPLX cho học viên các cơ sở đào tạo lái xe tại địa phương; Cấp giấy phép cho Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 và chấp thuận sân tập lái để tổ chức sát hạch lái xe mô tô;

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX; cấp GPLX quốc tế tại địa phương; Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an Nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Công an địa phương; đổi, cấp lại GPLX cho CBCS Công an Nhân dân công tác tại Công an địa phương và CBCS các đơn vị trực thuộc Bộ đóng quân tại địa phương. Còn công an cấp xã sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX.

Công an TP Cần Thơ phối hợp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô, thuộc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, tổ chức khai giảng lớp tập huấn cấp thẻ Sát hạch viên cho lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố.

CSGT Công an TP Cần Thơ tham gia tập huấn cấp thẻ Sát hạch viên.

Công an TP cũng quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi tiếp nhận.

Cán bộ được cử đi khảo sát thực tế, tiếp cận công việc tại các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe của TP. Với tinh thần là thực hiện nhiệm vụ được ngay sau khi tiếp nhận, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không để tắc nghẽn công việc, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và phục vụ Nhân dân một cách tốt nhất.

Tiếp nhận thông suốt, không gián đoạn hoạt động

Đối với nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Công an TP cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung về xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ; tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp và bổ sung, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

Nhằm chủ động phục vụ Nhân dân trong lĩnh vực này, Công an TP đã cử cán bộ đến Trung tâm phục vụ hành chính công TP, để được cán bộ Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, chuyển giao nhiệm vụ, không để công việc bị ngắt quãng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong việc.

Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công TP học tập kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận công tác cấp GPLX.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP, Sở GTVT cũng tăng cường cán bộ đến hỗ trợ hướng dẫn cán bộ công an thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HD

Tại đây người dân được cán bộ công an hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp GPLX và trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX cho người dân.

Tương tự, các cán bộ công an cũng được cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn, chuyển giao nhiệm vụ, không để công việc bị ngắt quãng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong việc cung cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Người dân được cán bộ công an hướng dẫn điền các thông tin có liên quan, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và trực tiếp thao tác trên máy tính để hoàn thành các thủ tục, quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân dưới sự hướng dẫn của cán bộ Sở Tư pháp TP…

Trước mắt, Công an Thành phố vẫn tiếp tục nhiệm vụ tiếp nhận và cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua các kênh như: VNeID, dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp và qua Bưu điện; Trung tâm Hành chính công của của UBND thành phố.

Các thủ tục yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp vẫn thực hiện theo Luật Lý lịch tư pháp đến khi có thay đổi về thủ tục, hướng dẫn của Bộ Công an sẽ có thông báo rộng rãi đến người dân.