TP.HCM: Ông Trần Văn Nam làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa 12/01/2026 08:26

(PLO)- Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM, được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 12-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phạm Thành Trung, Phó Trưởng ban tổ chức Thành ủy, công bố các quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM, làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định cho hai nhân sự. Ảnh: THANH THÙY

Đồng thời, điều động, chỉ định bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết cả hai nhân sự đều có quá trình công tác lâu dài, có kinh nghiệm thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc điều động này giúp cả hai cán bộ thay đổi môi trường công tác, từ cấp cơ sở lên cấp TP và ngược lại, tạo điều kiện phát huy sáng kiến, kinh nghiệm rèn luyện thực tiễn.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng hai nhân sự. Ảnh: THANH THÙY

Cũng theo ông, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng cả hai cán bộ sẽ tận dụng kinh nghiệm tích lũy để giúp đơn vị mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, làm mạnh hơn nữa tổ chức Đảng tại địa phương và cơ quan.

Thay mặt cho hai cán bộ nhận quyết định, ông Trần Văn Nam, tân Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông cam kết với tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên hứa sẽ nỗ lực tiếp cận môi trường mới, giữ vững đoàn kết nội bộ và cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.