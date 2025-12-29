Ông Trần Văn Tuấn làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM 29/12/2025 13:32

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Trưa 29-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị công bố quyết định cán bộ.

Tại đây, Phó Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Thái Thị Bích Liên công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho ông Trần Văn Tuấn (ngoài cùng góc phải ảnh), Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Ảnh: THANH THÙY

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Ông Trần Văn Tuấn được bổ nhiệm thay cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã được điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Thành ủy đã tín nhiệm, phân công nhiệm vụ. Ông cho biết bản thân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng tập thể Ban Nội chính đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển vững mạnh.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Trần Văn Tuấn (sinh năm 1975), có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đây, ông Trần Văn Tuấn từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), sau đó được điều động và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Bà Rịa; rồi làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.