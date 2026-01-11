Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh nói về kết quả triển khai Nghị quyết 57 11/01/2026 16:01

(PLO)- TP Cần Thơ đang tích cực triển khai đề án thành lập khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin và khu công nghệ số. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm trí tuệ nhân tạo, blockchain, công nghệ sinh học và tự động hóa.

Ngày 10-1, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) quán triệt các văn bản của trung ương và thành ủy; thông báo kết quả hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Nhiều chính sách đã và đang triển khai

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh đã báo cáo tóm tắt về kết quả triển khai Nghị quyết 57 (về phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia) với nhiều kết quả nổi bật.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 83 ngày 24-2-2025 để triển khai Nghị quyết 57. TP đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ban hành nhiều kế hoạch quan trọng như phong trào bình dân học vụ số.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, TP đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, rà soát ban hành Kế hoạch số 22 ngày 19-9-2025 về triển khai Nghị quyết 57 để đảm bảo tính liên tục, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Kết quả tính đến ngày 31-12-2025, có 93/174 nhiệm vụ được giao đã hoàn thành, 81 nhiệm vụ đang triển khai đúng hạn.

Năm 2025, TP Cần Thơ đã tập trung xây dựng hành lang pháp lý để thúc đẩy KHCN và đổi mới sáng tạo. Trong đó, HĐND TP đã thông qua chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ đến năm 2030 dành cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, tổ chức và hợp tác xã.

TP đang triển khai đề án thành lập quỹ phát triển KHCN để tạo nguồn kinh phí bền vững cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng; Đang xem xét dự thảo quy định đăng ký bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ và hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 86 về hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng và dịch vụ số mới.

Triển khai chuyển đổi số về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, TP đã cung cấp 1.943 thủ tục hành chính trong đó có 998 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đặc biệt, từ ngày 1-10-2025, TP Cần Thơ đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính đối với 1.878 thủ tục.

Hệ thống quản lý văn bản đã triển khai thống nhất cho toàn TP với 14.250 tài khoản, đảm bảo gửi nhận văn bản điện tử liên thông ba cấp. Nền tảng phục vụ người dân thì đã vận hành hiệu quả ứng dụng Can Tho Smart, Tổng đài 1022, Cổng dữ liệu mở với hơn 540 bộ dữ liệu. Đối với Trung tâm IOC đã triển khai giám sát trên 8 lĩnh vực trọng điểm như chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh trật tự, giao thông, y tế và môi trường…

Ngoài ra, TP đã kiện toàn 1.940 tổ công nghệ số cộng đồng với 12.290 thành viên. Lực lượng này đã phổ cập kỹ năng số cho hơn 309.000 người dân, góp phần lan tỏa nhận thức số đến tận cơ sở.

Nhiều mô hình sáng tạo

Trong lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin, về công nghệ chiến lược thì TP Cần Thơ đang tích cực triển khai đề án thành lập khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin và khu công nghệ số. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm trí tuệ nhân tạo, blockchain, công nghệ sinh học và tự động hóa.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ ngày 10-1. Ảnh: NHẪN NAM

Hiện nay TP đã có 21 doanh nghiệp KHCN đang hoạt động trên địa bàn. Từ năm 2021 đến tháng 8-2025, TP đã có 3.415 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đã cấp 2.533 văn bằng bảo hộ; TP đã sở hữu 3 chỉ dẫn địa lý, 8 nhãn hiệu chứng nhận và 41 nhãn hiệu tập thể.

TP đã ký kết hợp tác với hai đối tác Hàn Quốc gồm ITS Korea về phát triển giao thông thông minh và ESG Global về công nghệ chế biến nông sản; hợp tác với quỹ đầu tư GenAI để phát triển các giải pháp về trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý hành chính công.

Phó Bí thư Thành ủy cho biết, có nhiều mô hình sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và một số mô hình mở rộng. Cụ thể như mô hình hành chính công lưu động đã đưa dịch vụ hành chính đến tận trường học, đến ấp, giúp người dân và học sinh dân tộc thiểu số dễ dàng làm các thủ tục.

Mô hình trợ lý công dân số thì thông qua Zalo người dân bắt số thứ tự trực tuyến, tiếp nhận hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tại nhà, giảm áp lực cho cán bộ một cửa. Hay tại Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng đã thực hiện mô hình đăng ký khai sinh trực tuyến, giúp người dân hoàn tất thủ tục ngay từ khi trẻ chào đời.