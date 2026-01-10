Chủ tịch Cần Thơ đề nghị ngành thuế chia sẻ, tạo điều kiện để doanh nghiệp làm giàu 10/01/2026 18:42

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị ngành thuế phấn đấu thu ngân sách năm 2026 từ 30.000 tỉ đồng trở lên; nghiên cứu xử lý nợ thuế thu nhập doanh nghiệp của các bệnh viện công lập.

Chiều 10-1, Thuế TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho tập thể Thuế TP do đã thu ngân sách vượt dự toán năm 2025. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, dự toán thu ngân sách Nhà nước của Thuế TP Cần Thơ là 23.937 tỉ đồng. Kết quả thu ngân sách cả năm 2025 là 25.805 tỉ đồng, bằng 107,8% dự toán pháp lệnh, tăng 8,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu thuế phí không kể tiền sử dụng đất, xổ số và lợi nhuận cổ tức đạt 16.626 tỉ đồng, bằng 108,6% dự toán pháp lệnh, tăng 10,9% so cùng kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, mặc dù TP còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt nhưng trong năm qua đã có bước tăng trưởng khá. Từ kết quả của năm 2025 góp phần tăng trưởng cho cả giai đoạn 2020-2025 tăng trưởng khá.

Chủ tịch TP đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2025 của ngành thuế, đặc biệt đã tổ chức thu ngân sách cho TP với những kết quả ấn tượng.

“Tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà ngành thuế đạt được đã góp phần vào sự tăng trưởng chung của TP trong năm 2025” – ông Tuyên nhấn mạnh và cũng chia sẻ với những hạn chế mà ngành đã chỉ ra trong báo cáo.

Theo người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, với yêu cầu rất cao là tăng trưởng hai con số và TP đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng 10,5%.

Để thực hiện tăng trưởng từ 7,23% năm 2025 lên 10,5% năm 2026 là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trong đó rất nhiều động lực mới chưa thể góp phần cho tăng trưởng, ví dụ như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… cần phải có thời gian.

Vì vậy, TP vẫn bám vào ba động lực truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu để đưa tăng trưởng của TP đảm bảo theo kế hoạch trên 10%.

Theo đó, đối với đầu tư, TP tăng cường tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công; tháo gỡ những dự án đầu tư dang dở nhiều năm qua đang nằm “đắp chiếu”.

Về tiêu dùng, TP mạnh dạn tăng cường tổ chức các lễ hội, không những làm mà làm hoành tráng hơn, có những lễ hội này gắn với du lịch sẽ kích cầu tiêu dùng.

TP cũng sẽ tăng cường đề án 1 triệu ha lúa để cải thiện chất lượng lúa trong xuất khẩu; tạo điều kiện doanh nghiệp ngành hàng lúa gạo và thủy sản xuất khẩu tốt hơn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị ngành thuế phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt từ 30.000 tỉ đồng trở lên. Ảnh: NHẪN NAM

“Trên cơ sở dự toán TP, Bộ Tài chính đã giao cho ngành thuế năm 2026 thu 26.217 tỉ. Tuy nhiên trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP phải phấn đấu tăng 15% so với thực hiện năm 2025, tức là phải thực hiện gần 30.000 tỉ chứ không phải hơn 26.217 tỉ” – Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Theo đó, ông Tuyên cho rằng đây là nhiệm vụ “rất nặng nề” nhưng cũng có giải pháp. Ví dụ như hiện nay TP có hơn 6.000 nền tái định cư giao hơn 10 năm chưa có giá đất. Ông Tuyên nói đã giao cho Sở NN&MT làm giá đất tái định cư.

Trong 6 tháng đầu năm TP tập trung xử lý các dự án bất động sản. Trong tháng 1 này phải hoàn thành kế hoạch thanh, kiểm tra các dự án bất động sản; tháng 2 tổ chức kiểm điểm, kiểm điểm xong thì triển khai thực hiện lại. Những dự án này cơ bản xong rồi, chỉ còn thông báo về nghĩa vụ tài chính, sẽ tạo nguồn thu lớn. Cùng với đó là tăng cường thu hồi nợ thuế gần 5.500 tỉ

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu khoảng 30.000 tỉ trở lên, Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị ngành thuế tập trung quyết liệt, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trong ban lãnh đạo xuống các thuế cơ sở…; Quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách; Thanh, kiểm tra gắn với tuyên truyền, hỗ trợ; Tăng cường công tác quản lý thuế trên nền tảng thương mại điện tử…

Ngoài ra, ông Trương Cảnh Tuyên cũng đề nghị ngành thuế nghiên cứu xử lý nợ thuế thu nhập doanh nghiệp của các bệnh viện công lập; Chia sẻ với những sai sót không cố ý khi doanh nghiệp kê khai thuế, tạo điều kiện để doanh nghiệp làm giàu; Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp có thời gian, lộ trình chuyển từ thuế khoán sang hạch toán, kê khai thuế doanh nghiệp được thuận lợi.