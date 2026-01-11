Không làm được, không chịu làm, sợ trách nhiệm thì nhường ghế 11/01/2026 17:17

(PLO)- Đã đến lúc căn bệnh không chịu làm, sợ trách nhiệm của một số cán bộ không còn nơi ẩn náu khi lãnh đạo quyết liệt trong việc sẽ điều chuyển, thậm chí có vị sẽ bị hạ chức.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Cần Thơ Đồng Văn Thanh trong phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ngày 10-1 đã nhấn mạnh sẽ điều chuyển sang vị trí khác những cán bộ không chịu nghiên cứu, không chịu làm, sợ trách nhiệm và nếu đánh giá không đạt chuẩn sẽ chuyển hoặc giảm xuống vị trí thấp hơn.

Đây không phải lần đầu ông Đồng Văn Thanh có ý kiến về câu chuyện cán bộ có biểu hiện không chịu làm, sợ trách nhiệm. Gần nhất là đầu tháng 12-2025, cũng ở hội nghị Thành uỷ, trong phần thảo luận, Giám đốc Sở NN&MT Ngô Thái Chân thông tin tại một số xã, hồ sơ đất đai của người dân còn tồn rất nhiều, có những xã tồn trên 100 hồ sơ. Lý do được đưa ra là phó chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực hoặc cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai không am hiểu về đất đai nên không dám xử lý. Khi nhận hồ sơ của dân, có hiện tượng nhận nhưng không ra phiếu nhận. Tức là chừng nào xử lý được thì mới ra phiếu nhận để xử lý luôn, giảm lượng tồn.

Giám đốc Sở NN&MT cho rằng đây là điều đáng lo. Với thông tin trên, không dừng ở phê bình suông hay nhắc nhở chung chung, ông Đồng Văn Thanh ngay sau đó đề nghị Giám đốc Sở NN&MT gửi văn bản cho Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủy về những trường hợp cán bộ đã được tập huấn, hướng dẫn nhưng vẫn chưa làm được để có buổi làm việc riêng. Trường hợp cần thiết sẽ biệt phái hoặc rút những người này ra khỏi vị trí.

Điều này cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Cần Thơ trong việc trị “căn bệnh sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, tư duy phòng thủ, an toàn” đã tồn tại không chỉ mới đây sau sáp nhập. Và lãnh đạo Cần Thơ không ngại nói thẳng, nói thật thực tế ấy: "Một số đồng chí yếu năng lực chuyên môn không chịu khó nghiên cứu, cái gì cũng hỏi. Có đồng chí không hiểu, không biết nên làm sai. Một số khác thì sợ trách nhiệm, văn bản trình lên cứ để hoài không dám ký dù cấp trên nhắc nhở nhiều lần. Có trường hợp vừa hướng dẫn xong lại hỏi nữa, buộc chúng tôi phải đề nghị Thường trực UBND TP chỉ đạo mới dám ký".

Nhìn nhận thực tế này, Thành ủy Cần Thơ cho biết đây là những vấn đề đã được kiểm điểm tại hội nghị cuối năm 2025 và đã có giải pháp khắc phục trong năm 2026. Cụ thể, đối với cán bộ, chuyên viên yếu chuyên môn sẽ tập trung bồi dưỡng đúng vị trí. Số cán bộ chưa đạt chuẩn, Đảng ủy UBND TP cần chỉ đạo Sở Nội vụ sớm tổ chức lớp học để chuẩn hóa trước khi bổ nhiệm. Với những trường hợp điều hành chưa khoa học, thủ trưởng đơn vị phải tự đánh giá, điều chỉnh để đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Riêng đối tượng không chịu nghiên cứu, không chịu làm, sợ trách nhiệm sẽ điều chuyển sang vị trí khác. Qua đánh giá quý I, quý II nếu không đạt chuẩn sẽ chuyển hoặc giảm xuống vị trí thấp hơn.

Trước đây, thay vì chỉ dừng lại ở phê bình hay yêu cầu chấn chỉnh chung, thì bây giờ thông điệp đã rất rõ ràng, gọn mà sắc: Không làm được thì nhường ghế, thậm chí hạ xuống vị trí thấp hơn. Đây là một động thái cương quyết, triệt để hòng không còn chỗ để căn bệnh không chịu làm, sợ trách nhiệm của một số cán bộ không còn nơi ẩn náu.