Công an TP Cần Thơ có thêm Phó Giám đốc, được biệt phái công tác ở Ban Nội chính Thành ủy 24/01/2025 19:36

Ngày 24-1, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Hà Bảo Huy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thượng tá Hà Bảo Huy, sinh năm 1982, quê quán tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trước đó là Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường.

Cùng với quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng biệt phái Thượng tá Hà Bảo Huy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ theo hình thức công khai và có thời hạn.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Hà Bảo Huy.

Thượng tá Hà Bảo Huy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhận quyết định biệt phái công khai, có thời hạn đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, đã chúc mừng Thượng tá Hà Bảo Huy.

Ông Hiểu nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm này thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy Cần Thơ, và Đảng ủy Công an TP Cần Thơ đối với năng lực, phẩm chất và quá trình cống hiến của Thượng tá Huy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cũng bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới, Thượng tá Hà Bảo Huy sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Hà Bảo Huy chia sẻ niềm vinh dự khi được giao nhiệm vụ quan trọng này và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ đơn vị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 21-1, Trung tá Đinh Tùng An, đang công tác tại Bộ Công an, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.