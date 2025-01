Số người chết vì tai nạn giao thông tháng 1-2025 tăng so tháng 12-2024 24/01/2025 19:16

Theo Bộ Công an, tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 1-2025 (từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-1-2025) như sau:

Về tai nạn giao thông: Toàn quốc xảy ra 1.827 vụ, làm chết 986 người, bị thương 1.181 người. So với tháng 12-2024, giảm 319 vụ (-14,86%); tăng 16 người chết (+1,65%); giảm 421 người bị thương (-26,28%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 01-2025

Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông: Toàn quốc có 411.880 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 764.35 tỷ đồng; tạm giữ 125.422 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 12/2024, tăng 85.232 vụ (+26,09%), số tiền phạt thu được tăng 161 tỷ đồng (+26,60%), tăng 24.160 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+23,86%).

Về cháy, nổ: Toàn quốc xảy ra 375 vụ cháy, làm chết 6 người, 5 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 11,74 tỷ đồng. So với tháng 12-2024, tăng 32 vụ (+9,33%), giảm 3 người chết (-33,33%), tăng 1 người bị thương (+25,00%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 0.09 tỷ đồng (-0,75%).

Toàn quốc xảy ra 2 vụ nổ, làm 2 người chết, 3 người bị thương. So với tháng 12-2024 tăng: 1 vụ nổ, 1 người chết, 3 người bị thương.