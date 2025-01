Tổng Bí thư: Công an theo mô hình 3 cấp là bộ, tỉnh, xã 24/01/2025 16:11

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu khẩn trương triển khai Đề án tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương theo mô hình công an 3 cấp: Bộ, tỉnh, xã, không tổ chức công an cấp huyện.