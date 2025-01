TP Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 24/01/2025 10:45

Ngày 24-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2025).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua 95 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.

Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, có đời sống vật chất và tinh thần không ngừng nâng lên. Đất nước ta đã vươn lên, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2024, kinh tế TP Cần Thơ tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%. Quy mô nền kinh tế đạt trên 133.000 tỉ, tăng gần 12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 104 triệu.

Thu ngân sách nhà nước đạt gần 13.000 tỉ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt trên 132.000 tỉ. Kim ngạch xuất khẩu gần 2,3 tỉ USD, tăng trên 6%. Tổng lượng khách đến TP du lịch, tham quan trên 6 triệu lượt, doanh thu đạt trên 6.000 tỉ, tăng 15% so với năm 2023.

Các hoạt động văn hóa tiếp tục có bước phát triển. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, thông tin và truyền thông tiếp tục được tăng cường, chất lượng khám, điều trị bệnh được quan tâm. An sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

“Chặng đường đã qua của Đảng bộ TP, là một quá trình không ngừng nâng tầm về trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sự đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, tạo đà cho TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, theo tinh thần Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa 12 đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước”– Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho hay.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và TP. Theo đó, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP trong năm 2025 là rất lớn, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, dân và quân TP tăng cường đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

Trước yêu cầu đó, ông Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2025 của Thành ủy là “Quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm và thường xuyên là xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất…

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện công tác cán bộ, trọng tâm là sắp xếp, chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025 - 2030…