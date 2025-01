Bản tin trưa 24-1: Đề xuất không tổ chức công an cấp quận, huyện; CSGT chỉ cách dừng đèn đỏ đúng cách 24/01/2025 12:00

(PLO)- Đề xuất không tổ chức công an cấp quận, huyện; Hà Nội truy tố các bị can tự sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép; Triệt phá đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng tại Đà Nẵng; Lý do TikToker Đậu Thanh Tâm bị bắt?; CSGT TP.HCM chỉ cách dừng đèn tín hiệu giao thông đúng cách.