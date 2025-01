Bộ Công an bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng ban hành 23/01/2025 06:32

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành thông tư bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Thông tư 06/2025/TT-BCA bãi bỏ 09 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, gồm:

Thông tư số 09/TT-BNV(X11) ngày 12-12-1995 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ thanh toán dạy thêm giờ.

Thông tư số 09/2004/TT-BCA(V19) ngày 16-6-2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn áp dụng một số biện pháp bảo vệ người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án về ma tuý.

Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19 ngày 2-7-2009 của Bộ trưởng Bộ Công an bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23-9-2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân.

Thông tư số 51/2012/TT-BCA ngày 10-8 -2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ học tập lý luận chính trị trong Công an nhân dân.



Thông tư số 41/2014/TT-BCA ngày 24-9-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân.

Thông tư số 55/2017/TT-BCA ngày 16-11-2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biện pháp thi hành cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân.

Thông tư số 04/2020/TT-BCA ngày 10-1-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức vụ tương đương trong Công an nhân dân.

Quyết định số 1103/2000/QÐ-BCA (E17) ngày 7 -12-2000 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định về sản xuất, tồn trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối, sử dụng, tiêu huỷ chất CS và bình xịt hơi cay có chứa chất CS làm công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an nhân dân.

Quyết định số 767/2002/QÐ-BCA ngày 21-8-2002 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu để sử dụng khi đăng ký chất lượng sản phẩm và sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ.

Thông tư 06/2025/TT-BCA cũng bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Cụ thể: Bãi bỏ cụm từ “có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người không quốc tịch tạm trú” tại điểm b khoản 2 Điều 5 và điểm c khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 6-7-2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư 06/2025/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành (Ngày 16-1).

Chi tiết Thông tư 06: TT06.2025.TT-BCA.pdf