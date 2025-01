Tòa tuyên tử hình người mua 60 lít xăng đốt nhà làm 2 người chết ở TP Thủ Đức 21/01/2025 14:32

Ngày 21-1, Toà gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Công Hầu (sinh năm 1964, quê Bến Tre) tử hình về tội giết người; 5 năm tù về tội huỷ hoại tài sản; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội

Theo HĐXX, chỉ vì ghen tuông, không đồng ý chia tay với bà L mà bị cáo đã thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm, có khả năng giết chết nhiều người thể hiện ý thức tước đoạt mạng sống của người khác đến cùng.

Ngoài ra, bị cáo là người đã có gia đình, lẽ ra bị cáo phải là người trụ cột, chăm lo cho gia đình mình nhưng bị cáo có quan hệ tình cảm với người khác, vì ghen tuông nên dẫn đến cái chết của nhừng người vô tội.

Bị cáo Lê Công Hầu tại toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Do đó cần cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội mới thể hiện tính nghiêm minh, nghiêm khắc với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài hình phạt, HĐXX còn buộc bị cáo Hầu phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là 1 tỉ đồng.

Tại phần tranh luận, đại diện VKS cho biết tại phiên toà bị cáo không có thái độ ăn năn hối cải, khai báo quanh co, bị cáo cho rằng say xỉn không nhớ và không biết gì là nguỵ biện. Một người say xỉn không thể chạy gần 100km từ Bến Trên lên TP.HCM để phóng hoả giết người. Thậm chí sau lần đầu tiên bị cáo đến nhưng không phóng hoả và bỏ về nhưng sau đó lại quay lại để tiếp tục phóng hoả đốt nhà bà L. Hành vi của bị cáo Hầu là đặc biệt nguy hiểm, có thái độ xem thường pháp luật.

Bị cáo thực hiện hành vi thuộc trường hợp Giết người thuộc trường hợp giết 02 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, có tính chất côn đồ.

Từ đó đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hầu tử hình về tội giết người; 4-5 năm tù về tội huỷ hoại tài sản; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Công Hầu mức hình phạt chung phải chấp hành là tử hình.Ảnh: HỮU ĐĂNG

Luật sư Nguyễn Thành Công (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại) đồng ý với quan điểm của VKS về tội danh và mức hình phạt đã đề nghị. Tuy nhiên, với những diễn biến hành vi mà bị cáo Hầu đã thực hiện, LS đề nghị HĐXX xem xét áp dụng đối với bị cáo Hầu còn phạm tội thuộc trường hợp giết người vì động cơ đê hèn (tình tiết định khung quy định tại điểm q, khoản 1, Điều 123 BLHS) và tình tiết tăng nặng "cố tình phạm tội đến cùng" theo điểm e, khoản 1, Điều 52 BLHS.

Với thái độ không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải với hành vi phạm tội tàn độc mà bị cáo đã thực hiện, LS Công đề nghị HĐXX đưa ra phán quyết nghiêm khắc nhất đối với bị cáo này.

"Dù gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy nhưng trong suốt những năm tháng sau khi vụ án xảy ra bản thân và gia đình bị cáo Hầu không có một lời hỏi thăm, an ủi cũng như bồi thường thiệt hại đối với gia đình bị hại. Đây là một điều rất đáng trách và đáng buồn"- LS Công nói

Mua 60 lít xăng phóng hoả giết người

Tại toà, bị cáo Hầu thừa nhận hành vi phạm tội giống như cáo trạng và cho biết bản thân đã có gia đình nhưng có quan hệ với tình cảm với bị hại là bà K.T.T.L từ năm 2011.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Hầu. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Nói về đêm phóng hoả, Hầu cho biết ngày hôm đó bị cáo nhậu xỉn nên không kiểm soát được hành vi, đi mua xăng đốt nhà bà L.

"Sau khi đốt nhà xong bị cáo hoảng loạn, không biết mình đã vừa làm gì, không biết vì sao mình làm vậy. Ngày hôm nay bị cáo đứng tại toà thấy bản thân đã làm những chuyện sai trái, còn hơn cả cầm thú..."- bị cáo Hầu nói

Về phía bị hại bà L cho biết ở dưới quê Bến Tre hai bên chỉ là quan hệ đồng hương quen biết. Cho đến khi lên Sài Gòn có phát sinh tình cảm nhưng do biết bị cáo Hầu đã có gia đình nên đã cắt đứt mối quan hệ. Từ đó về sau bị cáo Hầu liên tục gọi điện hăm doạ đối với bản thân và các thành viên trong gia đình.

Về phần trách nhiệm dân sự bà L. yêu cầu bị cáo Hầu bồi thường tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng bao gồm các khoản như: Thiệt hại về tài sản, chi phí điều trị, tổn thất về tình thần và chi phí sửa chữa lại nhà.

Theo cáo trạng, Lê Công Hầu có quan hệ tình cảm với bà KTTL từ năm 2011. Đến khoảng năm 2021, Hầu nghi ngờ bà L có người khác nên bà L đòi chia tay, Hầu không đồng ý và nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe doạ bị hại và gia đình bị hại.

Khoảng đầu tháng 6-2022, Hầu nảy sinh ý định đốt nhà bà L nên đã mua khoảng 2 triệu đồng tiền xăng chứa trong 3 can nhựa, loại 20 lít và dụng cụ để đốt nhà bị hại. Sau đó Hầu đến nhà bà L tại phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Do lúc này, Hầu thấy bà L không có ở nhà nên quay về, cất giấu xăng, dụng cụ tại nhà Hầu ở Bến Tre.

Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 25-6-2022, Hầu đứng trước nhà bà L nhưng không dám thực hiện nên đi về. Khi đến cầu Phú Mỹ, Hầu đổi ý, quay lại nhà bà L và đổ 3 can xăng xuống thềm nhà, qua khe cửa trước nhà bà L, châm lửa vào 3 cây kim loại quấn vải tẩm xăng. Lúc này, trong nhà có bà L và 5 người khác đang nằm ngủ. Hậu quả vụ cháy gây thiệt hại tài sản và làm 2 người tử vong; trong đó có chị NTTX, con gái ruột của bà L.