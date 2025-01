2 tuần áp dụng Nghị định 168: Ý thức chấp hành luật giao thông tăng rõ 15/01/2025 16:07

Nghị định 168 chính thức có hiệu lực đã đi sâu vào đời sống người dân, thay đổi ý thức tham gia giao thông khiến giao thông nhiều tuyến đường đi vào nề nếp, trật tự.



Chấp hành luật giao thông tốt hơn

Dạo quanh một vòng khu vực trung tâm TP.HCM ngày 15-1, sau 2 tuần kể từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, ý thức người dân khi tham gia giao thông đã thay đổi rõ rệt.

Điển hình luật là tại các giao lộ, ngã tư, người dân chấp hành nghiêm chỉnh đèn tín hiệu giao thông, dừng chờ đèn đỏ đúng vạch, không chen lấn, không vượt đèn, không leo vỉa hè.

Người dân dừng chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Các phương tiện "ngăn nắp" trên đường Tôn Đức Thắng.

Tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, Quang Trung - Nguyễn Oanh... giao thông tương đối ổn định.

Các phương tiện tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông.

Giao thông nhiều tuyến đường thông thoáng.

Cửa ngõ Tân Sơn Nhất hạ nhiệt.

Tại các tuyến đường là điểm nóng kẹt xe như đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám,...không còn cảnh người đi bộ phải giành đường với xe máy. Thay vào đó, vỉa hè thông thoáng, người dân có thể đi bộ, tập thể dục trên vỉa hè.

Không còn cảnh xe máy chạy lên vỉa hè.

Chị Hồ Thị Như Hảo (quận Bình Tân), cho biết từ khi có Nghị định 168, các phương tiện lưu thông nghiêm chỉnh, ổn định, các thói quen xấu dần được lùi xa.

Bên cạnh đó, tại các giao lộ cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ không còn cảnh ùn ứ kéo dài như những ngày trước đây. Người dân cũng đã quen dần, nghiêm chỉnh chấp hành luật, dừng xe, rẽ đúng nơi quy định.

Tại các giao lộ như Huỳnh Văn Bánh - Nguyễn Văn Trỗi, Thích Quảng Đức - Phan Đăng Lưu, Lũy Bán Bích - Âu Cơ, Hoàng Văn Thụ - Út Tịch,...cũng vừa được lắp đặt tín hiệu cho phép xe máy rẽ phải. Động thái này góp phần hạ nhiệt giao thông trên các tuyến đường trên trong bối cảnh ùn ứ gia tăng dịp cuối năm.

Giao lộ Huỳnh Văn Bánh - Nguyễn Văn Trỗi cho phép xe máy rẽ phải.

Giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ

Giao lộ Hoàng Văn Thụ - Út Tịch.

Ủng hộ hoàn toàn chủ trương áp dụng Nghị định 168, ông Văn Phước Thành (quận 3) cho rằng việc vi phạm các quy định trong tham gia giao thông đa phần xuất phát từ ý thức, từ lý do chủ quan của người dân.

Có thể thấy, trước khi có Nghị định 168, người dân vi phạm giao thông còn rất nhiều, kéo theo đó là nhiều hệ quả về ùn tắc, tai nạn. Kể từ khi Nghị định 168 ra đời, đã góp phần kéo giảm tình trạng vi phạm, kéo giảm tai nạn vì người dân đã lưu thông trật tự hơn.

"Thời gian đầu áp dụng Nghị định 168 tất yếu sẽ còn nhiều vấn đề tồn tại, tuy nhiên sau một thời gian dài, điều này sẽ hình thành thói quen, ý thức khi tham gia giao thông của người dân, biến giao thông TP.HCM văn minh hơn, nề nếp hơn" - ông Thành nói.

Đã gắn 239 bộ đèn cho phép xe máy rẽ phải

Trao đổi với pv PLO, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết tính đến ngày 14-1, Trung tâm đã gắn 239 bộ đèn cho phép xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, tại 96 nút giao trên địa bàn TP do trung tâm quản lý.

Đánh giá cơ bản hiện nay ý thức tham gia giao thông, tuân thủ đèn tín hiệu của người dân ngày càng tốt hơn, đặc biệt là khi áp dụng Nghị định 168.

"Nhìn nhận thực tế, lưu lượng xe cộ đi lại dịp cuối năm tăng cao từ 10-17%, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Trong khi đó, năng lực thông hành của các phương tiện qua các nút giao chậm hơn, chu kỳ đèn xanh không thể kịp giải toả hết xe, từ đó ảnh hưởng đến các giao lộ liền kề", đại diện trung tâm cho biết.

Giao lộ Thích Quảng Đức - Phan Đăng Lưu đã bật đèn xanh cho xe máy rẽ phải.

Hiện Trung tâm đã lắp đặt gần 240 vị trí cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, tạo thuận tiện cho người dân đi lại. Việc lắp đặt bổ sung biển báo phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ chưa thể làm đồng loạt do còn phải nghiên cứu thực trạng giao thông, có thời gian chuẩn bị thiết bị...

"Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, rà soát các giao lộ đủ tiêu chí an toàn giao thông để lắp đặt thêm biển báo phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Hy vọng, ý thức tham gia giao thông, tuân thủ các quy định của người dân sẽ tiếp tục được nâng cao hơn nữa", đại diện trung tâm nói.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cũng cho biết đa phần các biển báo phụ của các tuyến chính do Trung tâm quản lý như đường Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng đã cơ bản đầy đủ. Hiện chỉ còn 6 đèn của các tuyến đường phụ sẽ hoàn thành trong tuần này.

Ý thức tham gia giao thông của người dân thay đổi rõ rệt.

Ông Nguyễn Thành Lợi – Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết hiện nay ý thức tham gia giao thông, chấp hành các quy định của người dân kể từ khi có Nghị định 168 ngày càng tốt hơn, nghiêm túc hơn. Tình trạng người dân phóng nhanh vượt ẩu, chạy trên vỉa hè, không tuân thủ đèn tín hiệu đã giảm đáng kể, đó là điều đáng ghi nhận.

Cũng từ khi áp dụng Nghị định 168, TP.HCM cũng đã nhanh chóng triển khai lắp đặt biển báo phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, theo đó đã giảm ùn ứ đáng kể. Tuy nhiên, người dân cần tuyệt đối tuân thủ chấp hành tín hiệu đèn, tránh xảy ra vi phạm, tai nạn giao thông đáng tiếc.

Nghị định 168 giúp kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM khuyến cáo: Đối với việc xếp hàng dài khi chờ đèn ở một giao lộ lớn, đặc biệt là ở một TP lớn như TP.HCM thì đó là điều đương nhiên và người dân cần phải chấp hành biển báo, đèn tín hiệu, đúng quy định. Mỗi người dân tự thay đổi bản thân để được tốt hơn, xây dựng xã hội ngày một tốt hơn, có văn hoá tham gia giao thông.

Đối với các khu vực ùn ứ, TP.HCM cũng đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như bố trí đèn tín hiệu, thời lượng đèn cho phù hợp, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó có việc phân luồng, điều tiết giao thông ở TP.HCM. Vì vậy, người dân cần đi đúng tốc độ, làn đường, tuân thủ đèn tín hiệu để xây dựng văn hoá giao thông ngày càng tốt hơn.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Phòng PC08, Công an TP.HCM cho biết sau nửa tháng áp dụng Nghị định 168, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân ngày càng tốt hơn. Đáng chú ý là các hành vi gây tai nạn giao thông đã giảm đáng kể như các hành vi vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, leo vỉa hè, không chấp hành đèn tín hiệu giảm mạnh.

Từ khi thực hiện Nghị quyết 168 tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và liền kề. Từ ngày 1-1 đến ngày 13-1, so với cùng kỳ số vụ TNGT giảm 33 vụ, giảm 58% số vụ, số người chết giảm 2 người, giảm 15%, số người bị thương giảm 26 người giảm 65% so với cùng kỳ trên địa bàn toàn TP.

Nếu so với kỳ liền kề, số người chết giảm 35 vụ, giảm 59%; số người chết giảm 15 vụ, giảm 58% so với liền kề; số người bị thương giảm 18 vụ, giảm 56% so với liền kề trên toàn địa bàn TP.

Trước thành quả trên, Phòng PC08 tiếp tục khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm chỉnh Luật Trật tự, an toàn giao thông bao gồm: đi đúng phần đường, làn đường, không đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chạy lên hè phố để giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

“Quan điểm của lực lượng CSGT khi xử phạt các hành vi vi phạm hành chính là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, mang tính răn đe một số bộ phận người tham gia giao thông chấp hành chưa tốt. Từ đó thay đổi các hành vi xấu, giảm tai nạn giao thông” – ông Bình nhấn mạnh.

Phòng PC08 cũng phối hợp Sở GTVT TP tiến hành khảo sát, kiểm tra các vị trí, giao lộ phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, lắp biển báo phụ, đèn mũi tên cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ, phù hợp thực tế.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, cuối năm nhu cầu mua sắm, đi lại và vui chơi tăng hơn so với thường nhật, theo đó tình trạng ùn ứ một số điểm sẽ diễn ra.

Vì vậy, PC08 sẽ nhanh chóng điều tiết thông qua các nhóm phản ứng nhanh tại 6 khu vực của TP bao gồm: sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, trung tâm TP, khu vực Đông Bắc, Đông Nam. Đồng thời, PC08 sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát để kịp thời phản ứng, điều tiết giao thông trong thời gian tới.