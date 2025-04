Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng cường công tác đảm bảo môi trường 22/04/2025 15:56

Chủ động ứng phó với tình hình thời tiết khi xuất hiện gió lớn, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tăng cường công tác đảm bảo môi trường, chống phát tán bụi từ các kho than, cảng than; kiểm soát quá trình tiếp nhận, bốc dỡ, hoạt động của hệ thống phun sương, dập bụi được ổn định, hiệu quả, liên tục tại các khu vực bốc dỡ than và kho than.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (nhìn từ cảng than).

Ông Đỗ Huỳnh Phong - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết: “Công ty đã tăng cường nhiều biện pháp ngăn ngừa, hạn chế phát tán bụi như: xây dựng tường chắn gió, lắp bổ sung mái che kho than, vận chuyển từ cảng đến kho than bằng băng tải kín, vận hành hệ thống phun nước và dập bụi ở khu vực kho than. Điều này rất quan trọng, đảm bảo than luôn được tưới ẩm đầy đủ, không xảy ra hiện tượng bay bụi khi có gió lớn. Ngoài ra, Công ty trang bị hệ thống giám sát 24/24 tốc độ gió và camera theo dõi liên tục, đảm bảo chất lượng không khí bên trong và bên ngoài kho than. Bên cạnh đó, than được phun sương, tưới ẩm trong suốt quá trình bốc dỡ để chống phát tán bụi. Khi có gió lớn, Công ty tạm ngừng quá trình bốc dỡ than theo đúng quy định vận hành”.

Ngoài hệ thống tường che chắn gió, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân còn trang bị hệ thống pet phun sương tự động cùng với lớp tường lưới phun sương tạo thành tường nước để ngăn chặn phát tán bụi ra ngoài. Công ty đã phủ xanh hàng rào cây dương bao quanh khu vực kho than và các khu vực của Nhà máy. Hiện tại, khuôn viên Công ty đã có hơn 20.000 cây xanh và hơn 102m² cỏ cảnh, giúp tạo không gian xanh, tươi mát, cũng như cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường trong và xung quanh nhà máy.

Phủ xanh khu vực kho than và khuôn viên Nhà máy.

Tất cả các tuyến đường nội bộ trong nhà máy và khu vực xung quanh đường vận chuyển tro, xỉ đều được tưới nước, xịt rửa vệ sinh hàng ngày nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường nhà máy. Công ty đã trang bị, lắp đặt và áp dụng các hệ thống thiết bị xử lý khí thải với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Trong quá trình hoạt động, luôn đảm bảo các hệ thống được vận hành xuyên suốt, liên tục, ổn định, hiệu quả 24/24 giờ. Hệ thống quan trắc khí thải tự động cung cấp dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực, để giám sát tình hình và truyền thông tin liên tục về chất lượng khí thải tới Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận và UBND xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Thông số quan trắc môi trường tự động tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Thông số khí thải của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trong suốt những năm qua cũng như giai đoạn hiện nay luôn đạt các tiêu chuẩn quy định của QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 22:2009/BTNMT. Cụ thể, trong tháng 3-2025, chỉ số SOx, NOx, CO2 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đều đạt và luôn duy trì ở mức thấp hơn so với tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép của Nhà nước. Các thông số này được hiển thị công khai trên các bảng điện tử để cơ quan chức năng và người dân thuận lợi theo dõi, giám sát. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân luôn nỗ lực không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và môi trường sống xung quanh Nhà máy, sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý kịp thời, hiệu quả, trách nhiệm.