Chi tiết các đoàn tàu Bắc Nam chạy dịp Tết Dương lịch 2026 26/12/2025 11:22

(PLO)- Ngành đường sắt bổ sung thêm 20.000 chỗ để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết dương lịch 2026.

Ngày 26-12, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt cho biết kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1-1 đến hết 4-1), Công ty triển khai thêm kế hoạch chạy tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này.

Ngành đường sắt bổ sung thêm 20.000 chỗ dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: AT

Ngoài các tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày gồm 4 đôi tàu khách Thống nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Hà Nội - Sài Gòn); 1 đôi tàu SE19/20 (Hà Nội - Đà Nẵng); 1 đôi tàu NA1/2 (Hà Nội - Vinh); 1 đôi tàu SE22/21 (TP.HCM - Đà Nẵng); 2 đôi tàu Di sản miền Trung (Huế - Đà Nẵng); 1 đôi tàu SNT2/1 (TP.HCM - Nha Trang); tàu SPT2/1 (TP.HCM - Phan Thiết); 2 đôi tàu SP (Hà Nội - Lào Cai); 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ (Hà Nội - Hải Phòng), Công ty tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khách khu đoạn và nối thêm toa xe vào các tàu chạy thường xuyên.

Chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn

Tuyến TP.HCM - Nha Trang: Chạy thêm tàu SNT6 ngày 31-12-2025 và tàu SNT5 ngày 4-1-2025 (2 chuyến).

Tuyến TP.HCM - Phan Thiết: Chạy thêm tàu SPT4 ngày 1-1-2026 và tàu SPT3 ngày 4-1-2026 (2 chuyến).

Tuyến Hà Nội – Hải Phòng: Tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu gồm: Chạy thêm LP9, HP3 các ngày 1, 2, 3-1-2026; Chạy thêm LP10, HP4: các ngày 2, 3, 4-1-2026; Chạy thêm HP3 ngày 1-1-2026; Chạy thêm HP4 ngày 4-1-2026.

Tuyến Hà Nội – Lào Cai: Tổ chức chạy thêm 4 chuyến, tàu SP1 các ngày 31-12, 2-1-2026 và tàu SP2 các ngày 1, 4-1-2026.

Nối thêm toa xe vào các chuyến tàu chạy hàng ngày

Ngoài ra, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt cũng tổ chức nối thêm tối đa số lượng toa xe vào tàu Thống nhất và các đoàn tàu khu đoạn đang chạy hàng ngày, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, số lượng chỗ cụ thể như sau:

Tàu Thống nhất Bắc - Nam (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8): bổ sung thêm khoảng 2.260 chỗ.

Tàu SE22/21 (TP.HCM – Đà Nẵng): bổ sung thêm 840 chỗ.

Tàu SNT2/1 (TP.HCM – Nha Trang): bổ sung thêm 896 chỗ.

Tàu SPT2/1 (TP.HCM – Phan Thiết): bổ sung thêm 848 chỗ.

Tuyến Hà Nội – Vinh: nối thêm toa xe vào tàu NA1/NA2, cung cấp thêm 1.000 chỗ.

Tuyến Hà Nội – Hải Phòng: nối thêm toa xe vào tàu Hoa Phượng đỏ, cung cấp thêm khoảng 1.000 chỗ.

Theo ngành đường sắt, tổng số chỗ các tàu lập thêm khoảng 20.000 chỗ để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Dương lịch 2026.