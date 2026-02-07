Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp hành khách về quê ăn Tết 07/02/2026 20:08

(PLO)- Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp hành khách về quê nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn nhờ các phương án điều phối linh hoạt, sẵn sàng cho đợt cao điểm Tết Bính Ngọ.

Ghi nhận chiều tối 7-2 ( tức 20 tháng Chạp) tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy không khí nhộn nhịp cả trong và ngoài nhà ga khi lượng hành khách về quê, đi du lịch tăng mạnh.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 7-2, sân bay khai thác tổng cộng 915 chuyến bay, phục vụ gần 135.000 hành khách; riêng nhà ga T3 ghi nhận 369 chuyến bay với gần 48.000 hành khách.

Hành khách xếp hàng trật tự làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối 7-2.

Hành khách làm thủ tục nhanh chóng nhờ các phương án điều phối linh hoạt của cảng.

Bên ngoài nhà ga, các phương tiện đưa đón ra vào liên tục. Khu vực sảnh trước ga đông người nhưng trật tự, giao thông được điều tiết thông suốt.

Bên trong nhà ga T3, hành khách tập trung đông tại khu vực làm thủ tục, lối đi và khu chờ nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn. Tại các quầy check-in, hành khách xếp hàng ngay ngắn.

Clip: Người dân nhộn nhịp đổ về sân bay Tân Sơn Nhất.

Lực lượng nhân viên hàng không được tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn giúp quá trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi. Khu vực soi chiếu an ninh và cửa ra máy bay hoạt động ổn định. Dòng hành khách được phân luồng rõ ràng, bảo đảm an ninh và trật tự chung.

Khu vực sảnh chờ nhà ga đông đúc người dân về quê đón Tết.

Cảnh nhộn nhịp tại khu vực sảnh đón khách nhà ga T3.

Các quầy thủ tục của các hãng hàng không luôn kín khách nhưng không xảy ra chen lấn.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong dịp Tết Bính Ngọ, tổng số chuyến bay trung bình đạt khoảng 940 chuyến/ngày, tăng gần 25% so với hiện tại. Hai ngày cao điểm trước Tết dự kiến rơi vào 13 và 14-2 (tức 26, 27 tháng Chạp) với khoảng 1.017 chuyến bay/ngày.

Sau Tết, cao điểm dự kiến vào ngày 22 và 23-2 (mùng 6, 7 tháng Giêng) với khoảng 1.025 chuyến bay/ngày. Lượng hành khách trung bình ước đạt khoảng 145.000 người/ngày.

Bên trong nhà ga quốc tế T2 nhộn nhịp hành khách trong những ngày giáp Tết.

Trước áp lực khai thác tăng cao, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ phương án phục vụ hành khách.

Cảng chủ động cập nhật thông tin chuyến bay, điều phối nguồn lực phù hợp theo từng khung giờ cao điểm. Các thông tin được hiển thị đầy đủ trên hệ thống FIDS tại nhà ga nhằm hỗ trợ hành khách kịp thời.

Bên cạnh đó, việc bố trí quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành tại các nhà ga T1, T2, T3 được điều chỉnh linh hoạt. Cảng cũng triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học tại nhà ga T3 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, đơn vị này yêu cầu các hãng hàng không kịp thời xử lý tình huống chậm, hủy chuyến và tăng cường giám sát an ninh cùng Cảng vụ hàng không miền Nam.