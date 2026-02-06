Bộ Công an tăng cường kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay 06/02/2026 16:13

(PLO)- Bộ Công an áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường trên toàn quốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường tại tất cả các cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 được áp dụng từ ngày 16-2 đến hết ngày 20-2.

Phạm vi áp dụng gồm các cảng hàng không, sân bay; các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu; các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trên toàn quốc.

Ngoài thời gian trên, trong các ngày 13 đến 22-2, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị có lực lượng kiểm soát an ninh hàng không triển khai thêm một số biện pháp tăng cường.

Cụ thể, tăng tần suất tuần tra, giám sát an ninh bằng hệ thống camera tại khu vực công cộng. Kiểm soát chặt đồ vật, hành lý không xác định được chủ. Thường xuyên kiểm tra thùng rác, khu vệ sinh và các khu vực khuất.

Kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Các đơn vị cũng phải tăng kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực hạn chế. Việc soi chiếu hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi và đồ vật mang theo được thực hiện chặt chẽ hơn.

Hệ thống chỉ huy, quản lý các cấp được yêu cầu tăng thời gian và tần suất kiểm tra, giám sát.

Theo quy định hiện hành, khi an ninh hàng không có nguy cơ cao, các biện pháp kiểm soát được áp dụng theo ba cấp độ, từ cấp độ 1 đến cấp độ 3.

Cấp độ 1 được áp dụng khi đất nước có sự kiện chính trị, xã hội trọng đại hoặc tình hình an ninh, trật tự xã hội diễn biến phức tạp.

Ở cấp độ này, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra người bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay. Đồng thời kiểm tra trực quan 7% đối với người, đồ vật, phương tiện vào khu vực hạn chế của sân bay.

Ngoài ra, kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 2% suất ăn, đồ dự trữ tại điểm kiểm tra an ninh trước khi đưa vào sân bay.