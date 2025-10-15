Công an Lâm Đồng xử lý vụ đăng clip sai sự thật về an ninh hàng không tại sân bay Liên Khương 15/10/2025 10:43

Ngày 15-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập, làm việc và xử lý bốn cá nhân về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến lực lượng an ninh sân bay tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Những người bị mời làm việc vì đăng tin sai sự thật tại sân bay Liên Khương sẽ bị xử lý. Ảnh: CT

Các cá nhân gồm PQVQ (31 tuổi, ngụ phường Langbiang – Đà Lạt), NAK (38 tuổi, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt), HST (38 tuổi, ngụ xã Phú Sơn – Lâm Hà) và LNT (49 tuổi, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt).

Trước đó, ngày 15-4, qua công tác giám sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản Facebook và TikTok đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình làm việc giữa an ninh sân bay (gồm cảnh sát cơ động và an ninh hàng không) với nhóm du khách và tài xế xe công nghệ tại khu vực đón trả khách trong sân bay Liên Khương. Clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo dư luận trái chiều.

Qua xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc lực lượng an ninh sân bay không cho phép xe công nghệ đón khách trong phạm vi sân đỗ ô tô là đúng quy định tại Quy định số 03 ngày 16-11-2018 của Cảng hàng không Liên Khương. Quy định nêu rõ các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hình thức Uber, GrabCar, GrabTaxi và tương tự không được khai thác dịch vụ đón khách trong khu vực này.

Ngược lại, nội dung lan truyền trên mạng cho rằng an ninh sân bay “nhận tiền từ hãng taxi”, “tự ý lấy điện thoại của hành khách hủy cuốc Grab” bị xác định là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an và An ninh hàng không.

Sau khi làm việc, cả bốn cá nhân thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết nguyên nhân là do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính PQVQ số tiền 6,25 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020. Ba trường hợp còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo, thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội tiếp tục đăng lại clip với mục đích câu view, giật tít, gây hiểu lầm. Lực lượng an ninh mạng sẽ mở rộng xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức tán phát thông tin sai sự thật; đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay cho hành vi vu khống, bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nhà nước và an ninh trật tự.