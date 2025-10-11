Bị phạt vì đăng ảnh người yêu cũ kèm status 'Tình này mù lòa thì tình kia vẫy tay' 11/10/2025 18:59

(PLO)- Người đàn ông ở Đức Trọng, Lâm Đồng bị phạt 6,25 triệu đồng vì đăng ảnh người yêu cũ chụp cùng người khác lên mạng kèm dòng trạng thái “Tình này mù lòa thì tình kia vẫy tay”.

Công an xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt ông NTP (31 tuổi, ngụ xã Đức Trọng) 6,25 triệu đồng vì đăng tải hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý.

Người đàn ông ở Đức Trong bị phạt tiền vì đăng ảnh người khác lên mạng xã hội. (Ảnh minh họa AI)

Trước đó, ông NAT ngụ huyện Đức Trọng gửi đơn trình báo đến Công an xã, cho biết vào sáng 14-9-2025, ông thấy hình ảnh cá nhân của mình bị đăng tải trên mạng xã hội Facebook kèm theo nội dung “Tình này mù lòa thì tình kia vẫy tay”.

Bài viết được đăng công khai trên tài khoản có nickname “Hiền Tây”, là Facebook cá nhân của một người tên NTH.

Ông T cho biết bức ảnh trên được chụp trong một chuyến tham quan, khi ông và bà H tình cờ gặp nhau và chụp hình chung tại cổng một điểm du lịch. Tuy nhiên, sau đó, người yêu cũ của bà H là NTP đã xâm nhập vào tài khoản mạng xã hội của bà, rồi đăng hình và nội dung nói trên nhằm bôi nhọ, gây ảnh hưởng danh dự của ông.

Làm việc với cơ quan công an, ông P thừa nhận hành vi vi phạm và chủ động gỡ bỏ nội dung đăng tải.

Công an xã Đức Trọng khuyến cáo người dân cần tôn trọng quyền riêng tư, hình ảnh của người khác, tránh vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác.