Nam thanh niên đánh người khi dừng xe chờ tàu 26/12/2025 12:35

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã triệu tập, làm việc với nam thanh niên đánh người khi dừng xe chờ tàu hỏa.

​Ngày 26-12, thông tin từ Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã triệu tập Nguyễn Phúc L (26 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa) về trụ sở làm việc để làm rõ hành vi hành hung người khác.

Nguyễn Phúc L đánh người khi dừng xe chờ tàu hỏa. Ảnh: MXH

Tối 25-12, công an phát hiện một video ghi lại cảnh xô xát giữa hai người đang dừng xe chờ tàu hỏa trên đường Trần Phú, phường Tuy Hòa.

Theo nội dung video, nam thanh niên đã dùng tay đánh người đi đường khi người này đang ngồi trên xe máy, gây bức xúc dư luận.

​Ngay trong tối 25-12, Công an phường Tuy Hòa đã khẩn trương rà soát và xác định danh tính thanh niên đánh người là Nguyễn Phúc L.

Nguyễn Phúc L tại công an. Ảnh: M.N

​

Tại trụ sở công an, bước đầu L đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được Công an phường Tuy Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.