Nửa viên gạch hung khí và bị cáo chưa thành niên 26/12/2025 09:46

(PLO)- TAND tỉnh Đắk Lắk đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ nam sinh lớp 8 ném gạch, khiến bạn cùng nhóm tử vong.

Ngày 26-12, nguồn tin của PLO cho biết, TAND tỉnh Đắk Lắk đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án thiếu niên ném gạch khiến bạn cùng nhóm tử vong.

​Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 9-4, Võ Nam Ph (15 tuổi, đã chết, ngụ xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) cùng nhóm bạn ngồi uống nước thì Đức H (16 tuổi) chạy xe máy ngang qua và nẹt pô. Sau đó, nhóm của Ph đuổi theo, đe dọa không được nẹt pô, nếu không sẽ bị đánh.

Ph sau đó đã kể lại sự việc cho một số người bạn nghe và cả nhóm cùng thống nhất tìm đánh Đức H. Khi cả nhóm tìm tới nhà Đức H thì bị Đức H mang theo dao, vỏ chai bia đuổi chạy.

Khoảng 19 giờ ngày 10-4, nhóm của Ph gồm 11 người mang theo một con dao và nhặt gạch dọc đường, tiếp tục tìm Đức H để đánh. Đi cùng nhóm của Ph có L.Đ.H (sinh ngày 6-12-2009).

Các luật sư bào chữa và người thân của L.Đ.H. Ảnh: L.S

Cả nhóm sau đó tìm đến nơi Đức H đang dự tiệc sinh nhật tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk và chửi bới. Vì vậy, Đức H nói với nhóm bạn đang dự tiệc sinh nhật lấy gạch ra ném nhóm của Ph. Hai nhóm đã dùng gạch, đá ném qua lại.

Vẫn theo cáo trạng, trong lúc hai nhóm ném gạch, đá qua lại, L.Đ.H đứng phía sau Ph khoảng 9,7m, đã dùng tay phải ném mạnh nửa viên gạch về hướng nhóm của Đức H.

Tuy nhiên, ​viên gạch không trúng nhóm đối thủ mà bay trúng vào vùng cổ phía sau tai phải của Ph. Ph ôm cổ, quay lại bước vài bước thì ngã gục tại chỗ và tử vong sau đó.

​L.Đ.H bị truy tố tội giết người, theo điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các thanh thiếu niên khác liên quan vụ án có hành vi ném gạch, đá nhưng chưa gây hậu quả, bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo. Các trường hợp còn lại dưới 14 tuổi hoặc không trực tiếp tham gia đánh nhau nên không đủ căn cứ để xử lý.

Hôm 22-12, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa L.Đ.H ra xét xử sơ thẩm về tội giết người. Sau phần xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết liên quan vụ án.

Trao đổi với P. Luật sư của L.Đ.H cho biết đang làm đơn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thay đổi biện pháp từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.Đ.H. ​



Mong quá trình điều tra lại sẽ làm rõ người, rõ tội Anh Lê Văn Minh (30 tuổi, anh trai ruột của L.Đ.H), cho biết Hiếu mồ côi mẹ khi mới 3 tháng tuổi, mồ côi cha khi vừa 20 tháng tuổi và sống với bà nội từ nhỏ. Khi xảy ra vụ việc, Hiếu mới học lớp 8. Theo anh Minh, nếu thực sự L.Đ.H ném đá trúng Ph thì phải chịu xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, lời khai các cháu khác liên quan vụ án còn nhiều mâu thuẫn. Đồng thời, L.Đ.H ném trúng Ph, là bạn cùng nhóm mình nên anh rất trăn trở việc em trai bị truy tố tội giết người. “Tôi mong quá trình điều tra lại sẽ thật khách quan, công bằng, làm sáng tỏ vụ án, xử lý đúng người, đúng tội”, anh Minh nói.