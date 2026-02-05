Vụ tiếp tay buôn lậu, cựu lãnh đạo Chi cục Thú y Vùng VI nói 'ân hận, xấu hổ' 05/02/2026 17:31

(PLO)- Các bị cáo cáo trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI và các đơn vị liên quan đều bày tỏ ân hận về và gửi lời xin lỗi tới tập thể đơn vị từng công tác.

Ngày 5-2, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 25 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) và các đơn vị liên quan.

Tại phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung (vợ bị cáo Bình, cùng bị truy nã quốc tế) cùng mức án 20 năm tù về tội buôn lậu và 12-13 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt đối với mỗi bị cáo là 30 năm tù.

23 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Cựu lãnh đạo chi cục bày tỏ sự xấu hổ

Trình bày lời sau cùng, cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI Bạch Đức Lữu cho biết, bị cáo vô cùng ân hận về sự việc ngày hôm nay và gửi lời xin lỗi tới tập thể cán bộ, lãnh đạo Cục Thú y và Chi cục Thú y vùng VI.

Cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI Bạch Đức Lữu. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Lý Hoài Vũ - cựu chi cục phó Chi cục Thú y Vùng VI trình bày, bản thân đã vô cùng ăn năn, xấu hổ và tiếc nuối vì hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo không chỉ ảnh hưởng bản thân bị cáo mà còn ảnh hưởng đến gia đình, cơ quan, đồng nghiệp và các bậc tiền bối đã dày công xây dựng phát triển cơ quan.

“Bị cáo được đào tạo chính quy ngành thú y, có một quá trình dài công tác trong cơ quan và phấn đầu làm việc. Sai lầm này đã khiến bị cáo phải trả giá bằng sinh mạng chính trị, vướng vào vòng lao lý và không thể hoàn thành trách nhiệm người cha, người chồng” - bị cáo Vũ nói...

Các bị cáo còn lại trong vụ án đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận với những việc đã làm. Mong HĐXX mở lượng khoan hồng để các bị cáo trở về với gia đình, hoà nhập cộng đồng, giúp ích cho xã hội.

VKS: Đủ căn cứ xét xử vắng mặt hai bị cáo trốn truy nã

Tại phần tranh luận, luật sư (LS) bào chữa cho vợ chồng bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung cho rằng hai bị cáo có thể chưa biết bản thân bị khởi tố do các bị cáo đã xuất cảnh từ trước đó và không thể thực hiện được quyền tố tụng tại phiên tòa.

Theo LS, việc chỉ dựa trên lời khai các bị cáo trong nhóm Công ty Hoàng Sa để xác định hai bị cáo này đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc làm giả con dấu, giấy chứng nhận kiểm dịch, khai gian về nguồn gốc xuất xứ là không đủ khách quan... Cạnh đó, cáo buộc đưa hối lộ của hai bị cáo chỉ được xác định dựa trên lời khai một phía của nhân viên chi cục.

Đại diện VKSND TP.HCM tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Đối đáp, đại diện VKSND TP.HCM cho rằng, các bị cáo không thể không biết việc bản thân bị khởi tố do thông tin đã được đăng tải thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cũng như việc cơ quan tiến hành tố tụng đã tống đạt các quyết định tố tụng đến gia đình của các bị cáo.

Theo VKS, hành vi buôn lậu của hai bị cáo Bình và Nhung không chỉ được xác định dựa trên lời khai các nhân viên trong công ty mà còn dựa trên con dấu giả, tài liệu phục vụ việc nhập khẩu trái phép... Hành vi đưa hối lộ đã được thể hiện rõ dựa trên lời khai của các bị cáo khác về việc nhận tiền, đổi mẫu và hành vi nhận tiền hàng tháng...

Do đó, VKS không chấp nhận quan điểm của LS và khẳng định việc xét xử vắng mặt các bị cáo là có căn cứ, đúng người và đúng tội.

Tại phần bào chữa, LS của bị cáo Nguyễn Thuỳ Minh (cựu phó giám đốc Công ty PMT) cho rằng bị cáo Minh không chỉ đạo sửa các chứng từ, sửa nơi xuất khẩu thành Hungary để nhập khẩu trái phép các lô hàng hóa. Bị cáo Minh chỉ là phó giám đốc, làm công ăn lương...

Đại diện VKS đối đáp rằng, quá trình điều tra, đối chất, dữ liệu và lời khai của các bị cáo khác đã thể hiện rất rõ việc bị cáo Minh chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng thành Hungary, nhằm mục đích nhập khẩu trái phép, cấu thành hành vi buôn lậu.

Trong vụ án này, bị cáo Minh còn là phó giám đốc, điều hành công ty và góp 34% cổ phần nên không thể lập luận rằng bị cáo là người làm công ăn lương.

Các luật sư tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Một số LS cho rằng cần xem xét vai trò, bối cảnh của hành vi phạm tội của các bị cáo để xin giảm nhẹ, xin giảm án treo.

Đại diện VKS cho rằng, khi đánh giá hành vi phạm tội và đề nghị mức án,VKS đã đánh giá, phân tích hành vi phạm tội, phân hóa vai trò của các bị cáo.

Tuy nhiên, VKS đề nghị HĐXX xem xét áp dụng các tình tiết như tích cực hợp tác, có thành tích xuất sắc, tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả… đối với các bị cáo trong vụ án nếu có đủ căn cứ.

Riêng với bị cáo Bạch Đức Lữu, VKS không chấp nhận đề nghị của LS về việc áp dụng tình tiết người phạm tội ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài, và tuyên án vào 14 giờ ngày mai (ngày 6-2).