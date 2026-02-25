TAND khu vực 8 - TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý án

Chiều 25-2, TAND khu vực 8 - TP.HCM tổ chức hội nghị chuyển giao triển khai và thực hiện hệ thống toà án điện tử từ TAND khu vực 1 -TP.HCM.
Tại hội nghị, Thẩm phán Nguyễn Ngọc Thương, Chánh án TAND khu vực 8, cho biết cùng với sự phát triển của đất nước nói chung và ngành tòa án nói riêng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là phần mềm quản lý án đã được triển khai tại một số đơn vị và cho thấy hiệu quả rõ rệt. TAND khu vực 8 đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác này.
Theo Chánh án Thương, đơn vị đã chính thức vận hành phần mềm được hai ngày và bước đầu cho thấy kết quả tương đối ổn định. Tuy nhiên, để đội ngũ thẩm phán, thư ký và chuyên viên trong đơn vị có thao tác nhuần nhuyễn, đạt hiệu quả cao nhất thì cần có sự hướng dẫn, tập huấn và trao đổi thêm về các quy trình thực hiện từ tác giả của phần mềm.
"Tôi đề nghị tất cả mọi người đều phải áp dụng phần mềm này, không được chủ quan hay có tâm lý ngại công nghệ như trước đây. Trong quá trình tiếp cận, nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì mạnh dạn đặt câu hỏi để được giải đáp kịp thời. Mục tiêu là khi bắt tay vào thao tác thực tế phải đảm bảo sự nhuần nhuyễn và chính xác"- Chánh án TAND khu vực 8 nói.
Tại buổi giới thiệu và tập huấn phần mềm, ông Nguyễn Cao Trí (chuyên viên công nghệ TAND khu vực 1) đã hướng dẫn chi tiết từng thao tác cụ thể trên phần mềm: Từ công tác thụ lý vụ án, phát hành công văn đi, phát hành văn bản tố tụng, kiểm tra công văn đến, quản lý và theo dõi tiến độ giải quyết vụ án...
Hệ thống quản lý thông tin nội bộ Tòa án là phần mềm do TAND khu vực 1 -TP.HCM xây dựng, phát triển và đang triển khai cho các đơn vị TAND hai cấp TP.HCM và nhiều đơn vị Toà án tại các tỉnh, TP trong cả nước.
Hệ thống này có các chức năng tiêu biểu như: quy trình tiếp nhận đơn khởi kiện, duyệt đơn thụ lý, thụ lý, giải quyết, lên lịch xét xử, quy trình quản lý, phân công thẩm phán giải quyết, phát hành văn bản tố tụng. Đồng thời, theo dõi, giám sát tiến độ, kết quả giải quyết án, việc quản lý văn bản đến, văn bản đi đều thực hiện trên nền tảng số. Lãnh đạo và cán bộ tòa án có thể giải quyết công việc mọi lúc, mọi nơi trên hệ thống.
Các chức năng nổi bật của Hệ thống quản lý thông tin nội bộ Tòa án có thể kể đến như lấy và quản lý số văn bản tố tụng online. Thẩm phán và thư ký có thể quản lý chính xác số lượng văn bản tố tụng phát hành, tránh nhầm lẫn, sơ suất dẫn đến việc văn bản phát hành bị bỏ quên, thất lạc.
Văn bản tố tụng ngay sau khi lấy số đều được scan minh chứng bổ sung cho tổ số hoá để lãnh đạo theo dõi sát sao hồ sơ của từng thẩm phán. Từ đó, nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế án tồn.