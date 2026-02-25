TAND khu vực 8 - TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý án 25/02/2026 16:36

Chiều 25-2, TAND khu vực 8 - TP.HCM tổ chức hội nghị chuyển giao triển khai và thực hiện hệ thống toà án điện tử từ TAND khu vực 1 -TP.HCM.

Tại hội nghị, Thẩm phán Nguyễn Ngọc Thương, Chánh án TAND khu vực 8, cho biết cùng với sự phát triển của đất nước nói chung và ngành tòa án nói riêng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là phần mềm quản lý án đã được triển khai tại một số đơn vị và cho thấy hiệu quả rõ rệt. TAND khu vực 8 đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác này.

Ban lãnh đạo TAND khu vực 8 - TP.HCM cùng toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị này tham dự buổi tập huấn sử dụng phần mềm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo Chánh án Thương, đơn vị đã chính thức vận hành phần mềm được hai ngày và bước đầu cho thấy kết quả tương đối ổn định. Tuy nhiên, để đội ngũ thẩm phán, thư ký và chuyên viên trong đơn vị có thao tác nhuần nhuyễn, đạt hiệu quả cao nhất thì cần có sự hướng dẫn, tập huấn và trao đổi thêm về các quy trình thực hiện từ tác giả của phần mềm.

"Tôi đề nghị tất cả mọi người đều phải áp dụng phần mềm này, không được chủ quan hay có tâm lý ngại công nghệ như trước đây. Trong quá trình tiếp cận, nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì mạnh dạn đặt câu hỏi để được giải đáp kịp thời. Mục tiêu là khi bắt tay vào thao tác thực tế phải đảm bảo sự nhuần nhuyễn và chính xác"- Chánh án TAND khu vực 8 nói.

Ông Nguyễn Cao Trí, chuyên viên công nghệ TAND khu vực 1 đang hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm quản lý án nội bộ. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tại buổi giới thiệu và tập huấn phần mềm, ông Nguyễn Cao Trí (chuyên viên công nghệ TAND khu vực 1) đã hướng dẫn chi tiết từng thao tác cụ thể trên phần mềm: Từ công tác thụ lý vụ án, phát hành công văn đi, phát hành văn bản tố tụng, kiểm tra công văn đến, quản lý và theo dõi tiến độ giải quyết vụ án...

Cán bộ, công chức tại TAND khu vực 8 trực tiếp thao tác trên phần mềm. Ảnh: HỮU ĐĂNG