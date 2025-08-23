TAND Khu vực 8 - TP.HCM tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng giải quyết án 23/08/2025 16:23

(PLO)- TAND Khu vực 8 - TP.HCM đề xuất quy chế phối hợp liên ngành thống nhất giữa tòa án, UBND xã và công an xã để thực hiện một số hoạt động tố tụng.

Hôm qua, TAND Khu vực 8 - TP.HCM tổ chức Hội nghị về Công tác phối hợp thực hiện một số hoạt động tố tụng giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Đây là dịp để tòa án và các cơ quan tại địa phương trao đổi, thống nhất các phương án để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện hoạt động tố tụng giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của TAND Khu vực 8 - TP.HCM, từ ngày 1-7-2025, đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập TAND huyện Củ Chi và Hóc Môn. Phạm vi thẩm quyền đối với 11 xã thuộc TP.HCM, gồm: Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn.

Việc sáp nhập giúp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản lý hành chính. Một số địa phương chủ động trong việc cập nhật thông tin, cung cấp giấy tờ, xác minh cư trú, nhân thân đương sự hoặc hiện trạng đất đai trong các vụ án cho tòa án.

Tuy nhiên, theo TAND Khu vực 8 - TP.HCM, vẫn còn một số khó khăn, như sáp nhập, địa danh cũ không còn tồn tại, hồ sơ giấy tờ bị phân tán hoặc chưa được số hóa ảnh hưởng đến việc xác minh nguồn gốc đất, quan hệ nhân thân, hộ khẩu... Cán bộ mới tiếp nhận chưa nắm rõ vụ việc, lịch sử tranh chấp.

Do địa bàn rộng; trùng số, nhảy số, nhà mặt tiền đường nhưng mang số trong hẻm và ngược lại… nên ảnh hưởng đến việc tìm kiếm địa chỉ của đương sự để tống đạt văn bản tố tụng.

Lượng văn bản tống đạt rất nhiều, một số nơi không hoàn trả biên bản niêm yết ngay nên dẫn đến tình trạng thất lạc. Việc biên bản niêm yết không được trả lại đúng hạn khiến tòa án không thể xác định được thời điểm tống đạt hợp lệ, dẫn đến tạm ngưng các bước tố tụng tiếp theo, kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

Theo TAND Khu vực 8 - TP.HCM, BLTTDS đã quy định rõ việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. Trong đó, khi xem xét, thẩm định tại chỗ, cần có sự có mặt của đại diện UBND cấp xã hoặc công an xã... Sau khi lập xong biên bản, đại diện UBND cấp xã hoặc công an xã ký tên và đóng dấu xác nhận.

Tuy nhiên, còn một số trường hợp cán bộ xã từ chối ký vào biên bản xem xét thẩm định tại chỗ vì cấp trên không đồng ý...

Nguyên nhân có thể kể đến như việc sáp nhập được triển khai nhanh nhưng chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu số hoá. Bộ máy hành chính cấp xã sau sáp nhập bị thu gọn, nhân sự giảm nhưng khối lượng công việc tăng. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng với chính quyền địa phương chưa được quy định rõ trong văn bản pháp luật...

TAND Khu vực 8 - TP.HCM đã đề xuất xây một quy chế phối hợp liên ngành thống nhất giữa tòa án, UBND xã và công an xã.

Về phía UBND cấp xã cần bố trí cán bộ phụ trách hồ sơ lưu trữ cũ nhằm xác minh các thông tin hỗ trợ tố tụng; đẩy mạnh số hóa dữ liệu địa chính, hộ tịch... Phối hợp tổ chức hòa giải cơ sở hiệu quả hơn, giảm bớt tranh chấp ra tòa.

Phía công an cấp xã cần cung cấp các thông tin xác minh tình trạng nhân thân, tình hình cư trú của đương sự cho tòa án kịp thời, nhanh chóng. Cử cảnh sát khu vực hỗ trợ tòa án trong công tác tống đạt và thực hiện các hoạt động tố tụng khác như lấy lời khai người làm chứng; xem xét, thẩm định tại chỗ khi có yêu cầu...