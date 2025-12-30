Bản tin tối 30-12: Phản ứng của người dân về tiền phúng điếu vụ giả chết ở Thanh Hóa 30/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 30-12 cập nhật các thông tin nóng: Phản ứng của người dân về tiền phúng điếu vụ giả chết ở Thanh Hóa, CSGT TP.HCM "mật phục" gần các quán nhậu để xử lý vi phạm nồng độ cồn; trong khi dự báo thời tiết cho thấy không khí lạnh sẽ tràn về Hà Nội vào trưa hoặc chiều ngày 1-1-2026, gây mưa rải rác với thời điểm tập trung nhiều nhất là khoảng quanh buổi trưa ngày đầu năm mới.

Sáng 30-12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn (phường Quang Trung), cho biết hoàn cảnh gia đình Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) hiện rất khó khăn nên nhiều người dân đã từ bỏ ý định đòi lại tiền phúng điếu sau đám tang giả.

Theo bà Hải, từ khi vụ việc người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm bị phát giác, dư luận địa phương dần lắng xuống. Người dân cũng bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập (70 tuổi - mẹ ruột của Thu).