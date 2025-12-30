Bản tin tối 30-12: Phản ứng của người dân về tiền phúng điếu vụ giả chết ở Thanh Hóa

Sáng 30-12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn (phường Quang Trung), cho biết hoàn cảnh gia đình Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) hiện rất khó khăn nên nhiều người dân đã từ bỏ ý định đòi lại tiền phúng điếu sau đám tang giả.
Theo bà Hải, từ khi vụ việc người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm bị phát giác, dư luận địa phương dần lắng xuống. Người dân cũng bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập (70 tuổi - mẹ ruột của Thu).