Bản tin tối 29-12: Miền Bắc sắp rét sâu; Chưa thể xóa khai tử vụ giả chết trục lợi bảo hiểm
Ông Mai Đình Lâm, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương chưa thể thực hiện việc xóa khai tử đối với Nguyễn Thị Thu trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm, do đang chờ kết luận chính thức của cơ quan công an.
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột Thu, cùng trú phường Quang Trung), để điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.