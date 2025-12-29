Bản tin tối 29-12: Miền Bắc sắp rét sâu; Chưa thể xóa khai tử vụ giả chết trục lợi bảo hiểm 29/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 29-12: Tuần này miền Bắc đón không khí lạnh: Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm ra sao?; Lý do chưa thể xóa khai tử người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm; Điều gì khiến thỏa thuận hòa bình Ukraine chưa thể đạt 100%?...

Ông Mai Đình Lâm, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương chưa thể thực hiện việc xóa khai tử đối với Nguyễn Thị Thu trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm, do đang chờ kết luận chính thức của cơ quan công an.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột Thu, cùng trú phường Quang Trung), để điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.