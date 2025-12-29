Thời sự sáng﻿ 29-12: Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm; Campuchia - Thái Lan đặt mục tiêu ngừng bắn không chỉ 72 giờ

Ngày 28-12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi, cùng mẹ ruột là Trần Thị Thập, 70 tuổi, cùng trú tại phường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa. Hai bị can bị điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm sau khi thực hiện hành vi giả chết nhằm mục đích trục lợi bất chính từ các công ty bảo hiểm nhân thọ.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng này để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.