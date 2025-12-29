Thời sự sáng 29-12: Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm; Campuchia - Thái Lan đặt mục tiêu ngừng bắn không chỉ 72 giờ 29/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 29-12 cập nhật các thông tin nóng: Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai; Không khí lạnh suy yếu, hôm nào Hà Nội có thể mưa và nhiệt độ thay đổi ra sao?; Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm; Campuchia - Thái Lan đặt mục tiêu ngừng bắn không chỉ 72 giờ; Hai bên chuẩn bị qua Trung Quốc họp;...

Thời sự sáng﻿ 29-12: Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm; Campuchia - Thái Lan đặt mục tiêu ngừng bắn không chỉ 72 giờ

Ngày 28-12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi, cùng mẹ ruột là Trần Thị Thập, 70 tuổi, cùng trú tại phường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa. Hai bị can bị điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm sau khi thực hiện hành vi giả chết nhằm mục đích trục lợi bất chính từ các công ty bảo hiểm nhân thọ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng này để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.