Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Người dân đòi tiền phúng viếng nhưng không ai nhận lại 30/12/2025 11:45

(PLO)- Liên quan vụ Nguyễn Thị Thu giả chết để trục lợi bảo hiểm, dù trước đó một số người dân bức xúc yêu cầu trả lại tiền phúng viếng nhưng thực tế không ai nhận lại khoản tiền này.

Sáng 30-12, trao đổi PLO, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn (phường Quang Trung), cho biết hoàn cảnh gia đình Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) hiện rất khó khăn nên nhiều người dân đã từ bỏ ý định đòi lại tiền phúng điếu sau đám tang giả.

Theo bà Hải, từ khi vụ việc người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm bị phát giác, dư luận địa phương dần lắng xuống. Người dân cũng bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập (70 tuổi - mẹ ruột của Thu).

Nguyễn Thị Thu và mẹ ruột bà Trần Thị Thập tại cơ quan công an. Ảnh: CATH cung cấp

“Thời điểm Thu mới trở về địa phương, nhiều người bức xúc vì cho rằng bị lừa dối. Một số người ý kiến yêu cầu gia đình trả lại tiền phúng điếu, tuy nhiên thực tế không có ai đến nhận lại khoản tiền này. Chúng tôi cũng đã khuyên nhủ bà con không nên đòi lại, bởi hành vi sai trái của Thu đã có pháp luật xử lý”, bà Hải cho biết.

Cũng theo Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, hành động của Nguyễn Thị Thu xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế quá nghèo, bế tắc, dẫn đến nhận thức lệch lạc và vi phạm pháp luật.

“Nếu khi đó có người hiểu biết, kịp thời can ngăn, khuyên bảo thì có lẽ sự việc đã không đi quá xa như vậy”, bà Hải chia sẻ.