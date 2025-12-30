Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Người dân đòi tiền phúng viếng nhưng không ai nhận lại

Sáng 30-12, trao đổi PLO, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn (phường Quang Trung), cho biết hoàn cảnh gia đình Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) hiện rất khó khăn nên nhiều người dân đã từ bỏ ý định đòi lại tiền phúng điếu sau đám tang giả.
Theo bà Hải, từ khi vụ việc người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm bị phát giác, dư luận địa phương dần lắng xuống. Người dân cũng bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập (70 tuổi - mẹ ruột của Thu).
“Thời điểm Thu mới trở về địa phương, nhiều người bức xúc vì cho rằng bị lừa dối. Một số người ý kiến yêu cầu gia đình trả lại tiền phúng điếu, tuy nhiên thực tế không có ai đến nhận lại khoản tiền này. Chúng tôi cũng đã khuyên nhủ bà con không nên đòi lại, bởi hành vi sai trái của Thu đã có pháp luật xử lý”, bà Hải cho biết.
Cũng theo Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, hành động của Nguyễn Thị Thu xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế quá nghèo, bế tắc, dẫn đến nhận thức lệch lạc và vi phạm pháp luật.
“Nếu khi đó có người hiểu biết, kịp thời can ngăn, khuyên bảo thì có lẽ sự việc đã không đi quá xa như vậy”, bà Hải chia sẻ.
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột Thu, cùng trú phường Quang Trung), để điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Thu ly hôn rồi về sống cùng mẹ ruột là bà Thập tại Thanh Hóa. Quá trình làm ăn, Thu mua bốn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.
Năm 2020, do phát hiện bị bệnh và mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm rồi thay tên đổi họ.
Đầu tháng 6-2020, hai mẹ con dựng kịch bản Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Gia đình thuê thầy cúng hỗ trợ tổ chức tang lễ để qua mặt dư luận.
Đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời nhà đến ở tạm nhà thầy cúng rồi vào Đồng Nai làm ăn. Tại quê nhà, đám tang vẫn diễn ra như thật. Sau đó, bà Thập đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con gái.
Bà Thập liên hệ các công ty bảo hiểm để nhận chi trả. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền trục lợi từ các hợp đồng bảo hiểm là hơn 1,28 tỉ đồng.
Do không có giấy tờ tùy thân, mọi giao dịch của Thu đều qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Thập chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản.
Cuối năm 2025, Thu quay về địa phương xin xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân thì sự việc bại lộ.