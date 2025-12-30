Dùng kéo giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, người chồng bị phạt 8 năm tù 30/12/2025 14:07

(PLO)- Long dùng kéo đâm vợ vào vùng trọng yếu trên cơ thể gây thương tích 49%; sau vụ việc này, vợ chồng bị cáo đã ly hôn.

Ngày 30-12, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Long 8 năm tù về tội giết người. Bị hại chính là vợ của bị cáo. Trước phiên tòa này, hai vợ chồng bị cáo đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Bị cáo Long tại tòa ngày 30-12. Ảnh: CTV

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn đời thường trong cuộc sống vợ chồng với bị hại mà bị cáo đã dùng kéo đâm bị hại nhiều lần vào vùng ngực, gây thương tích 49%.

Nếu bị hại không được kịp thời cứu chữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ dù bị cáo và bị hại có quan hệ vợ chồng. Bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

Tuy nhiên, tòa cũng đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình khắc phục 50 triệu (bị hại không yêu cầu bồi thường nên phần tiền này tòa tuyên trả lại cho bị cáo); bị cáo phạm tội chưa đạt, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công cách mạng…

Được biết, trước đó vào ngày 26-12, TAND TP đã mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn của vợ chồng bị cáo Long do có kháng cáo của bị cáo. Người vợ yêu cầu ly hôn với lý do bị bạo lực gia đình nhưng bị cáo không đồng ý với lý do đó. Tuy nhiên, khi ra tòa phúc thẩm, bị cáo đã rút kháng cáo nên tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 31-1-2025, bà NTTK cùng vợ chồng chị ruột đưa con ruột của hai người này đi làm căn cước tại Công an huyện Phụng Hiệp (cũ). Sau đó, cả bốn người cùng đến trung tâm TP Cần Thơ để ăn cơm.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, cả bốn người về đến nhà mẹ ruột bà K. Lúc này, chồng bà K là bị cáo Long, đang ngồi uống bia cùng một số người khác trong nhà. Chị ruột bà K lại bàn em rể ngồi uống bia cùng và nói “sáng giờ đi tiếp khách ngoài Cần Thơ nên mệt rồi chỉ uống một ly cho vui”.

Long hỏi "Sao vợ em nói đi làm căn cước công dân cho Ph mà đi tiếp khách ở Cần Thơ". Chị vợ Long trả lời: "Chuyện người ta, kệ người ta, hỏi làm gì!".

Nghe vậy, Long nhắn tin cho bà K để hỏi lại sự việc, nhưng không nhận được trả lời từ bà K. Long tiếp tục ngồi uống bia đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày thì nghỉ và vào phòng ngủ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Long thức dậy nhìn thấy bà K đang trong phòng ngủ nên nhắc lại việc gia đình Long có rủ vợ chồng về nhà ăn cơm đón mùng 3 tết, nhưng bà K từ chối.

Ngoài ra, Long nhắc lại việc bà K yêu cầu Long ở nhà tiếp khách, còn bà K dắt cháu đi làm căn cước tại công an huyện nhưng lại đi tiếp khách. Hai người xảy ra cự cãi với nhau. Long dùng tay câu cổ bà K vật đè xuống giường thì bà K nói “anh buông tôi ra”.

Long buông ra, bà K chạy ra khỏi phòng ngủ nói với chị gái, "vào xem thằng Long nó đánh tôi nè". Khi thấy bà K chạy ra khỏi phòng truy hô, Long tức giận liền chạy ra khu vực bếp lấy một cây kéo… đâm bà K.

Theo kết luận giám định, bà K bị thương tích 49%.