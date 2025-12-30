Cần Thơ bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND TP 30/12/2025 08:50

(PLO)- HĐND TP Cần Thơ đã bầu bổ sung Ủy viên UBND TP đối với các ông, bà Phạm Thị Phượng, Lê Trọng Nguyên, Lê Thanh Tâm.

Tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ ngày 30-12, Chủ tịch UBND TP đã trình bày tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP tặng hoa chúc mừng các ủy viên UBND TP vừa được bầu, bà Phạm Thị Phượng bận công tác. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, UBND TP trình HĐND TP xem xét bầu bổ sung ủy viên UBND TP đối với bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra TP; ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất bầu các ông, bà Phạm Thị Phượng, Lê Trọng Nguyên, Lê Thanh Tâm giữ chức vụ Ủy viên UBND TP Cần Thơ.

Cũng tại kỳ họp, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch HĐND TP đã thông tin đến các đại biểu về việc Thường trực HĐND TP đã quyết nghị cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Thanh Thúy, nguyên Chánh Thanh tra TP, tại nghị quyết ngày 25-12-2025, theo quy định của Luật Chính quyền địa phương.