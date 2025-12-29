Nguyên lãnh đạo, chuyên gia hiến kế để Cần Thơ là thành phố 'dẫn dắt' vùng ĐBSCL 29/12/2025 13:26

(PLO)- Các đại biểu nguyên là lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học đã góp ý cho việc điều chỉnh quy hoạch TP Cần Thơ với nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc.

Ngày 29-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo lấy ý kiến nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn TP về điều chỉnh quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ góp ý cho dự thảo quy hoạch. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, ông Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đánh giá dự thảo quy hoạch chuẩn bị rất chu đáo và công phu, toàn diện, nhưng mà về mặt định lượng, ông cho rằng không tương xứng và còn băn khoăn.

Theo định hướng của Trung ương Cần Thơ là thành phố lớn, trung tâm, động lực, một cực phát triển của cả nước và có tính dẫn dắt. Ông Vận cho rằng chữ “dẫn dắt” này “dữ dội lắm”. Từ chữ dẫn dắt này thì TP phải chọn phương án phát triển làm sao cho phù hợp, nếu chọn kịch bản phát triển 2 (tăng trưởng kinh tế từ 10-10,5%) thì không thể hiện được khát vọng, quyết tâm của TP, không thể hiện được tâm huyết và trách nhiệm đối với kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả vùng đối với TP.

Vì nhìn ra xung quanh thì An Giang cũng dự thảo tăng trưởng 12%, Cà Mau cũng dự thảo tăng trưởng 11%, trong khi TP “dẫn dắt” mà 10-10,5% và quy mô kinh tế khoảng 230.000-300.000 tỉ “thì có dẫn dắt ai không” – ông Vận nêu vấn đề và cũng cho rằng chẳng những không dẫn dắt mà TP lại tụt hậu. Từ đó, ông đề xuất, phương án chọn phải là kịch bản 3, tăng trưởng từ 11% trở lên.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Nguyên phó Bí thư thường trực TP đánh giá, về thực lực, Cần Thơ không thua ai ở vùng ĐBSCL “nhưng mà mình thua hay không đó là đội ngũ của chúng ta có khát vọng, có niềm tin không và có quyết liệt, quyết tâm hay không, có đoàn kết cùng nhau để nghĩ cùng một hướng đi lên”.

Vì vậy, ông cho rằng vấn đề cốt lõi là con người, cần phải giải phóng được yếu tố tâm lý của cán bộ hiện này là lo sợ. Cạnh đó, người lãnh đạo đứng đầu có xứng đáng là người dẫn dắt, có giải quyết, giải tỏa được tâm lý hiện nay của cán bộ, khơi gợi được khát vọng, niềm tin của mọi người… Khi giải quyết được yếu tố con người thì kịch bản phát triển theo phương án 3 sẽ giải quyết được.

Bên cạnh đó, ông Vận cũng đề nghị xem lại vấn đề phân vùng và đề xuất nên phân thành ba vùng thay vì năm vùng như dự thảo quy hoạch nêu. Theo đó, 3 vùng ông đề xuất là vùng dọc theo sông Hậu, vùng biển và ven biển và vùng lõi Vị Thanh – Thạnh Trị. Ông cho rằng phân thành ba vùng như vậy để có không gian rộng lớn cho “đại bàng” vào phát triển TP…

Điều ông Vận luôn nhắc đó là củng cố con người, bộ máy tương xứng với vị thế, vai trò của TP; làm sao mạnh dạn lên, hợp đồng làm việc chặt chẽ, con người xứng tầm để thu hút "đại bàng" trong nước và nước ngoài vào đầu tư.

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh ĐBSCL cho rằng dự thảo quy hoạch được chuẩn bị khá kỹ, tuy nhiên dưới góc nhìn của ông thì chưa thấy có phân tích và dự báo tất cả các tác động từ bên ngoài đối với TP. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh ĐBSCL cũng đánh giá dự thảo quy hoạch được chuẩn bị khá kỹ, tuy nhiên dưới góc nhìn của ông thì chưa thấy có phân tích và dự báo tất cả các tác động từ bên ngoài đối với TP. Cụ thể như ngành du lịch, công nghiệp hay giao thông vận tải đều chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Vì vậy cần phải bổ sung thêm các nhận định, phân tích, dự báo này để quy hoạch được hoàn thiện.

Cạnh đó, ông Lam cho rằng từ ngữ trong dự thảo “còn mang tính nghị quyết” nên rất chung chung, chưa có định hướng cụ thể giai đoạn 2025-2030 và sau năm 2030. Vì thế ông cho rằng cần phải phân kỳ để có mục tiêu phát triển rõ ràng…

Theo đó, ông đề xuất nên xác định rõ trong giai đoạn 2025-2030 cần tập trung cho trung tâm logistics và cảng cạn. Vì như kinh nghiệm Bình Dương và Bình Phước phát triển công nghiệp dù không có biển nhưng họ có hệ thống cảng cạn dày đặc. Do đó, ông cũng mong là quy hoạch bổ sung thêm giao thông thủy kết hợp các bến thủy nội địa trước khi TP có cảng biển lớn hơn.

Ông Lam cũng góp ý trong phát triển kinh tế chưa thấy mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 TP phát triển được bao nhiêu doanh nghiệp. TP muốn là trung tâm thì phải quan tâm vấn đề này vì hiện nay TP không có doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt…

Ông Trần Hữu Mai phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Trần Hữu Mai, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng thì cho rằng phát triển khu công nghiệp nên làm các khu lớn, không nên làm “cò con”, có như vậy mới “dụ đại bàng được”.

Góp ý giải pháp để Cần Thơ phát triển theo kịch bản 3, ngoài phát triển kinh tế nông nghiệp, ông Mai cho rằng cần phải phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, công nghiệp sản xuất chip thì Cần Thơ không thể so với Hà Nội, công nghiệp điện tử thì không lại so với TP.HCM, vậy thì Cần Thơ nên chọn công nghiệp sản xuất những thiết bị cho máy bay không người lái, máy cày, máy xới phục vụ cho nông nghiệp…