Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn y tế, giáo dục cho Cần Thơ 28/12/2025 19:01

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành trong năm 2026; hai máy xạ trị sớm về trong quý I-2026.

Chiều 28-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục đào tạo và ngành y tế trên địa bàn thành phố sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri chiều 28-12. Ảnh: NHẪN NAM

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Kết luận buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết kỳ họp vừa qua đã ban hành nhiều luật và nghị quyết nhất. Các văn bản này tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Theo Thủ tướng, Đảng ta xác định hai việc quan trọng nhất là giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển đất nước nhanh, bền vững và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân.

Việc chăm lo đời sống nhân dân bao gồm vấn đề sức khỏe, học hành. Vừa qua, Bộ Chính trị xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, XIII. Dù đã làm được nhiều việc, chúng ta vẫn phải tập trung trọng tâm, trọng điểm qua việc ban hành Nghị quyết 71, 72. Sau đó, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành tiếp hai nghị quyết để thể chế hóa.

Thủ tướng phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TP

Liên quan Nghị quyết 72 về lĩnh vực y tế, Chính phủ đã trình Quốc hội hai luật và một nghị quyết là Luật Dân số, Luật Phòng bệnh và nghị quyết một số cơ chế chính sách đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Đây là ba văn bản pháp lý quan trọng nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu và hạnh phúc. Đồng thời đặt vấn đề phòng bệnh hơn chữa bệnh; thực hiện tư tưởng lương y như từ mẫu, đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng cho biết một số đòn bẩy để phát triển như hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi tại vùng có mức sinh thấp, vùng khó khăn; ưu tiên mua nhà ở xã hội…

Ông Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để quyết định đầu tư chương trình gồm 5 dự án với tổng nguồn lực gần 9.000 tỉ đồng. Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực mạng lưới y tế, hệ thống phòng bệnh, phát triển dân số, chăm sóc người yếu thế và tăng cường truyền thông y tế…

Thủ tướng hoan nghênh các chỉ tiêu y tế mà TP Cần Thơ đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường phải hoàn thành trong năm 2026, càng sớm càng tốt.

Về việc mua hai máy xạ trị từ nguồn ngân sách thành phố và hỗ trợ của doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết hiện đã ký được hai hợp đồng. Dự kiến trong quý I-2026, hai máy xạ trị sẽ về để giải quyết khó khăn cho bà con.

Cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho y tế trong bối cảnh nguồn nhân lực còn thiếu, chế độ đãi ngộ và cơ sở vật chất nhìn chung còn yếu.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Ba luật, một nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn về giáo dục

Về lĩnh vực giáo dục, người đứng đầu Chính phủ cho biết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua ba luật và một nghị quyết. Đó là Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và nghị quyết thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị để tháo gỡ những điểm nghẽn liên quan.

Đồng thời, Chính phủ đã trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực hơn 580.000 tỉ đồng.

Chương trình tập trung vào bốn nhóm: giáo dục mầm non, phổ thông; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục đại học; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người học. Nhiệm vụ chính là đầu tư nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và hạ tầng chuyển đổi số.

Thủ tướng cho rằng giáo dục Cần Thơ cần cố gắng hơn nữa khi đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu; tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp và chưa đồng đều; công tác sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên có lúc chưa đảm bảo yêu cầu…

Cần Thơ phải biến thể chế thành cạnh tranh quốc gia

Sắp tới, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ phải hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NHẪN NAM

Cạnh đó, thành phố cần đầu tư hạ tầng chiến lược cho giáo dục và y tế; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút nhân tài cho hai ngành này thông qua ưu đãi về thuế, tín dụng, nhà ở xã hội…

Đồng thời, quản trị hai ngành theo mô hình chính quyền hai cấp trên tinh thần chuyển từ quản lý sang phục vụ nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, sổ sức khỏe số, kết nối với VNeID để quản lý thuận tiện.