Tuyên án nhóm rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại Việt Nam - Campuchia 09/03/2026 12:15

(PLO)- Các bị cáo giả mạo địa chỉ mail đối tác để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng; thành lập công ty ma tại Việt Nam, mở tài khoản để nhận tiền...

Ngày 9-3, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Vũ Minh 11 năm 6 tháng tù; Lê Thị Thắm 12 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Thuý 14 năm tù; Nguyễn Thị Hương 12 năm tù; Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria) cùng về tội rửa tiền. Các bị cáo này bị VKS đề nghị cùng mức án 13 năm 6 tháng tù.

Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long) 2 tỉ đồng. Cùng tội danh này, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền 1 tỉ đồng; 2 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước, xâm phạm đến trật tự kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và tiền tệ của quốc gia.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: THUỲ DƯƠNG

Căn cứ vào tài liệu hồ sơ có trong vụ án, kết quả tranh tụng tại toà, có đủ cơ sở để kết luận trong vụ án này các bị cáo trong vụ án đã xâm nhập mail của các công ty đang giao dịch các hợp đồng kinh tế, giả mạo địa chỉ mail đối tác (chỉ khác một ký tự) để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng; thành lập công ty ma tại Việt Nam, mở tài khoản để nhận tiền. Khi tiền vào tài khoản, các bị cáo sẽ đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở Campuchia để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Cụ thể, cuối năm 2023, Mai Vũ Minh thành lập các công ty tại Việt Nam và mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ (USD) và tài khoản Việt Nam đồng (VND) theo yêu cầu của Mai Trà My (chị gái của Minh, hiện bỏ trốn).

Từ tháng 10-2023 đến tháng 4-2024, Minh đã sử dụng 3/9 công ty ma để nhận tiền từ các doanh nghiệp nước ngoài và rút 789.057 USD rồi bán được tổng cộng 19 tỉ đồng. Sau đó, Minh chuyển đến nhiều tài khoản do My chỉ đạo, hưởng lợi số tiền 383 triệu đồng.

Còn bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM đã giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) liên hệ với Duyên (chủ tiệm vàng 60) tại Campuchia để thực hiện vận chuyển tiền trái phép.

Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM để giao nhận tiền, thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa giao nhận tiền và ghi chép sổ sách.

Thông qua đối tượng tên Duyên, Ngân sẽ nhận thông tin khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia. Từ 1-12-2023 đến 5-4-2024, Ngân đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên số tiền 10,7 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia cho Duyên số tiền 8,1 triệu USD, 35,4 tỉ đồng.

Từ tháng 8-2023 đến tháng 11-2023, Ngân có ghi sổ nhưng đã vứt bỏ, ước lượng trong thời gian này số tiền Ngân hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng.

Tổng số tiền Ngân được hưởng lợi hơn 1,2 tỉ đồng. Hai bị cáo Đại và Ngân còn nhận khách riêng và thông qua Duyên để chuyển 150.000 USD cho khách ở Trung Quốc và chuyển 51.000 USD cho khách tại Campuchia.