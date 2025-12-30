An Giang: Sắp xét xử 3 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ 30/12/2025 15:55

(PLO)- 3 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang sắp hầu tòa vì các sai phạm liên quan đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 30-12, TAND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra trong quá trình giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Long Xuyên (cũ).

Theo quyết định, có 29 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 3 người từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (cũ).

Vụ án dự kiến được đưa ra xử vào ngày 15-1-2026.

Nhiều sai phạm từ khâu thẩm định đến ký quyết định

Theo cáo trạng, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ); thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao nên không phát hiện người xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt.

Hành vi này dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 19 hồ sơ của 16 hộ dân không đúng đối tượng.

Trong số các bị cáo, Nguyễn Bảo Sinh, thời điểm xảy ra vụ việc là Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, ký quyết định giao đất làm nhà ở và cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với 16 hồ sơ của 15 hộ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ án

Bị cáo Đào Văn Ngọc, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc ký duyệt hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, kiểm tra hồ sơ và ký quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với 10 hồ sơ của 9 hộ, gây thiệt hại hơn 3,53 tỉ đồng.

Bị cáo Huỳnh Giang Sơn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, bị xác định thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, ký quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với một hồ sơ, gây thiệt hại hơn 1,53 tỉ đồng.

Cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc

Cáo trạng cũng xác định trách nhiệm của nhiều cán bộ thuộc Phòng TN&MT TP Long Xuyên, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất.

Trong đó, Huỳnh Lê Phong, Trưởng Phòng TN&MT TP Long Xuyên, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, ký tờ trình đề nghị giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với 16 hồ sơ của 15 hộ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng.

Nguyễn Quốc Bảo, Phó Trưởng Phòng TN&MT, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi ký tờ trình đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với hai hồ sơ của một hộ, gây thiệt hại hơn 1,81 tỉ đồng.

Một số cán bộ khác của Phòng TN&MT bị xác định thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ, ký phiếu kiểm tra, kết luận đủ điều kiện giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ trái quy định.

Sai phạm trong đo đạc, tiếp nhận hồ sơ

Cáo trạng nêu rõ nhiều cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên đã thiếu trách nhiệm trong việc đo đạc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa khi không có chủ sử dụng đất, cán bộ địa chính địa phương tham gia.

Ngoài ra, một số bị cáo bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong khâu tiếp nhận hồ sơ. Khi phát hiện quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc quyết định giải tỏa di dời chỉ là bản photo nhưng không yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu, vẫn xác nhận đủ điều kiện, dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng.

Đối với Võ Văn Trung, người có hành vi làm khống hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhằm thu lợi, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, do Trung đã chết trước khi vụ án được khởi tố nên không xem xét xử lý hình sự.

Một số cá nhân khác là cán bộ địa phương, công chứng viên, người đứng tên hồ sơ hoặc người nhận chuyển nhượng QSDĐ được xác định có sai phạm hoặc thiếu sót nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc không biết việc làm giả hồ sơ nên không bị xử lý hình sự.