Vụ sai phạm đất đai tại Long Xuyên: Chuyển tội danh đối với 2 cựu phó chủ tịch 08/08/2025 11:26

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã chuyển tội danh đối với 8 bị can, trong đó có 2 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại TP Long Xuyên cũ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc cùng 15 cựu cán bộ khác.

Vụ án xảy ra từ năm 2001 đến ngày 4-10-2023 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang (nay là phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đổi tội danh đối với 2 cựu phó chủ tịch và 6 bị can khác, từ tội “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” sang tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra bổ sung, 13 cán bộ Văn phòng đăng ký đất chi nhánh Long Xuyên khai ông Nguyễn Quốc Bảo, nguyên phó Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên, đã ký 3 hồ sơ cấp đất không đúng đối tượng liên quan đến sai phạm của ông Võ Văn Trung (đã chết).

Bảy cán bộ Ban Quản lý dự án TP Long Xuyên thừa nhận khi ký hồ sơ giao đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã không kiểm tra, đối chiếu danh sách.

Cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc trong vụ sai phạm đất đai

13 hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu khai do ông Võ Văn Trung nhờ đứng tên, ký giấy tờ nhưng không kiểm tra.

Vợ và con ông Trung khai không biết việc ông làm giả hồ sơ để được cấp đất, mua bán đất. 7 hộ dân nhận chuyển nhượng lần đầu khai giao dịch trực tiếp, đưa tiền mặt cho ông Trung.

Ngoài ra, 8 bị can trong đó có bị can Ngọc và Bảo Sinh thừa nhận không kiểm tra trước khi ký hồ sơ, không đối chiếu hồ sơ gốc, dẫn đến sai phạm trong giao hồ sơ đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định 8 bị can này không phạm tội “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” mà phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, vì không thuộc thành viên Hội đồng bồi thường, các dự án đã kết thúc, và khi ký hồ sơ không kiểm tra, đối chiếu phương án bồi thường. Còn 9 bị can còn lại tiếp tục bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên.

Đối với các công chứng viên Hà Đức Tiến, Nguyễn Thành Quốc, Dương Thanh Sang, Cao Thị Hồng Cúc, Phạm Thị Tuyết Mai, Dương Bá Lộc, Huỳnh Chánh Huy, kết luận điều tra xác định có dấu hiệu tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh.

Điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra cũng kết luận ông Phạm Thành Thái và bà Đặng Thị Hoa Rây, nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ không cấu thành tội phạm do đã phân công, giao nhiệm vụ cho 2 phó chủ tịch (là bị can Sinh và Ngọc) trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực liên quan; khi ký các hồ sơ sai phạm, 2 bị can này không báo cáo, xin ý kiến.

Ngoài ra, bà Đinh Thị Cẩm Hồng (vợ ông Trung) được xác định không có dấu hiệu tội “rửa tiền”, nên không tiếp tục điều tra xử lý.